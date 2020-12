El paro de trenes desnudó otra insólita ida y vuelta entre ministerios

El miércoles 16 de diciembre a las 20:54, Omar Maturano, titular del gremio ferroviario La Fraternidad anunció el paro total de trenes para este martes 22, en reclamo de la deuda del Estado con la obra social del sindicato. Desde entonces comenzó una negociación entre la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del ministerio a cargo de Ginés González García, con los gremialistas. Sin embargo, Salud no logró resolver el problema. Por su parte, el Ministerio de Trabajo no dictó la conciliación obligatoria anticipada para evitar la medida. Y el Ministerio de Transporte no llegó a ordenar un efectivo servicio de emergencia con los colectivos disponibles. La falta de coordinación entre los ministerios quedó al descubierto una vez más, apenas días después de una nueva crítica de Cristina Kirchner al gabinete nacional.



Esta mañana, con la gente agolpada en las paradas de los colectivos, la situación colapsó. Y las responsabilidades fueron pasando de manos. PERFIL consultó a todas las áreas en cuestión y a un ministro en estricto off the record, para saber quien debía resolver el problema y, sobre todo, cómo se trabajó en conjunto para evitar esta situación. El gremio podría haber levantado la medida de fuerza antes de hacerla realidad, ante una promesa del Ministerio de Salud. Trabajo podría haber actuado para que el paro no se concrete. O, llegado el caso, Transporte pudo intervenir para que haya suficientes colectivos en la calle para evitar el drama de los pasajeros. Nada de eso sucedió.

Paro de trenes: estaciones cerradas y filas para tomar colectivos colapsadas. Foto: Télam.

Responsabilidades compartidas

Desde muy temprano, tanto Transporte como Trabajo insistieron que el paro de Maturano de este martes era "contra la Superintendencia por el dinero adeudado". Desde Salud, de entrada, no hubo respuestas. Con el problema en la calle comenzaron a ver de qué manera solucionar el asunto. Recién a las 7.42 avisaron desde el área que conduce Claudio Moroni que el ministerio iba a dictar la conciliación obligatoria para lograr el restablecimiento de los trenes. Poco después, Maturano advirtió que no iba a acatar la medida a pesar de la obligatoriedad.

¿Por qué Trabajo no actuó antes? Si bien explicaron que buscaban una salida acordada, no se entiende como no se tomó la decisión 24 horas antes para evitar el paro. ¿Y Transporte? Ante la medida salieron a buscar micros. Llegaron a 100 porque "no se consiguieron más choferes de ayer a hoy", apuntaron desde la cartera que conduce Mario Meoni.

Omar Maturano: "La Superintendencia de Salud nos debe mucha plata"

Esta mañana en el Boletín Oficial se publicó el pago de 334 millones de pesos en apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación, en este caso durante noviembre de 2020 respecto de marzo. La inyección de fondos fue para "garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud" durante la vigencia de la pandemia de Covid-19, así como para el pago en tiempo y forma a los prestadores. Sin embargo, en esa lista no apareció el gremio de los ferroviarios.

Sin acatar. Para peor, Maturano contraatacó la decisión de Moroni y advirtió que el gremio no iba a acatar la conciliación hasta tanto "no paguen los 140 millones de pesos que nos deben". Horas después, con la versión de que Trabajo podría sancionar al gremio, la medida se levantó. ¿Multará, como marca la ley, el ministerio de Trabajo al segundo gremio con mayor poder de daño luego de Camioneros? La ley marca eso. La política, otra cosa.

RI/FF