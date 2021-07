Interna de Juntos por el Cambio: Carrió también bajó su candidatura

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció este sábado 3 de julio que no será candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires luego de la confirmación de Facundo Manes de que se va a presentar para los comicios. El anuncio llega casi en simultáneo con el de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que también bajó su candidatura.

"Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio. Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura", expresó Lilita Carrió.

"La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente", siguió la ex diputada nacional desde su cuenta de Twitter.

La decisión de la líder de la Coalición Cívica llega inmediatamente después de la de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, que también bajó su candidatura como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires para dejarle el lugar a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Facundo Manes anunció su candidatura: "Esta es la lucha de nuestras vidas"

Hoy también se confirmó la candidatura de Facundo Manes por la Unión Cívica Radical (UCR) que competiría con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, el candidato de Horacio Rodríguez Larreta en la Provincia de Buenos Aires. Ahí quería competir Carrió, pero encabezando una lista de unidad, algo que finalmente no consiguió y por eso definió no ir a las PASO.

Con la candidatura del neurocientífico, con vistas a las PASO del 12 de septiembre, el radicalismo busca revitalizarse, presionar por más protagonismo hacia adentro de Juntos por el Cambio y reclamar espacios en las listas de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

"Es tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final", expresó Manes esta mañana a través de un video de casi dos minutos publicado en sus redes sociales.

Patricia Bullrich anunció que no será candidata en estas elecciones legislativas

Tras conocerse la decisión del neurólogo de postularse electoralmente, inmediatamente se multiplicaron los saludos y felicitaciones de parte de los referentes del radicalismo, quienes buscan mayor protagonismo hacia adentro de la coalición opositora, que integran junto al PRO y a la Coalición Cívica.

En el video difundido esta mañana, Manes explicó: "Decidí aceptar la invitación que me hizo la UCR y participar en las próximas elecciones", y agregó: "Se viene un nuevo país, en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y hacerlo sobre todo".

