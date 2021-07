Hierve Juntos por el Cambio: buscan que la "ola Manes" arrastre a Emilio Monzó

La primera vez que Facundo Manes pisó el Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR) fue el 26 de junio pasado, por el 130° Aniversario del partido. Fue invitado por el senador nacional (y anfitrión) Martín Lousteau. Es que si bien es un boina blanca confeso, la actividad política de Manes ha sido siempre discreta, con más amagues que actos concretos. El neurocientífico se inició en la militancia en la Franja Morada y el radicalismo en Salto, el pueblo bonaerense donde vivió su infancia y adolescencia. Posteriormente, su vida pública y privada se abocó a la medicina y a la investigación y divulgación neurocientífica.

Las indecisiones respecto a su salto a la política culminaron el sábado pasado en ese acto con el radicalismo porteño y se sellaron el domingo en el viaje que hizo con “Guga” a Jujuy, por las elecciones legislativas de esa provincia, donde se fotografió junto al gobernador local y emblema de la UCR, Gerardo Morales, quien lo respaldó públicamente. “La decisión está tomada, Facundo va a jugar fuerte”, aseguró Ernesto Sanz, ícono del radicalismo nacional, en declaraciones televisivas.

En el partido centenario ven en Manes un “aire renovado” para disputar el liderazgo en Juntos por el Cambio (JxC), y por estos días ultiman detalles para oficializar el lanzamiento rumbo a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

Facundo Manes aún no se lanzó y ya recibió chicanas y carpetazos

Respuesta a Carrió

Hace dos semanas, Lilita Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC) recibió al neurocientífico junto al flamante titular del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, en su casa de Exaltación de la Cruz. El almuerzo comenzó con “rispideces” y “subida de tono”, pero luego el científico le dio algunos consejos médicos a Carrió y se despidieron cordialmente, según dejó trascender un correligionario bonaerense.

Sin embargo, a Lilita no le gustaron las ambiciones de Manes y el domingo salió con los tapones de punta en un programa de televisión. “Quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada”, disparó Lila y lo mandó a leer a Hannah Arendt.

“No entendemos lo de Carrió”, renegaron en el Comité Capital, en referencia a que Lilita había apoyado junto con Manes a Abad, para presidir la UCR bonaerense. Lousteau y su staff habían acompañado la lista del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, pero se acercaron al neurólogo cuando supieron que quería jugar en estas legislativas.

Desde la Ciudad, el exministro de Economía, con el respaldo del diputado nacional Emiliano Yacobitti y el referente del radicalismo porteño, Enrique “Coti” Nosiglia, empujan la candidatura de Manes y no descartan que Posse también se sume a ese armado. “Facundo va a ser candidato. Buscamos competir contra el PRO, no queremos que se baje Santilli”, desafiaron cerca del médico.

Martín Lousteau: "Ojalá ocurran unas PASO entre Santilli y Manes"

Stolbizer y Monzó

Por el entusiasmo que les produjo el salto que dará el neurólogo, en la UCR hablan de una “manesmanía”: De los 135 municipios bonaerenses, 62 son gobernados por JxC y 32 son intendentes del partido centenario. En un Zoom que se hizo el miércoles, 31 intendentes radicales manifestaron su apoyo a Manes.

Sólo Posse quedó afuera del comité virtual, porque mantiene su candidatura. Por el respaldo que obtuvo en la interna partidaria, el mandatario de San Isidro reclama legisladores provinciales. Uno de los armadores del radicalismo provincial indicó que Posse también dialoga con Santilli y Jorge Macri, porque “no se quiere quedar afuera” y busca el “mejor acuerdo posible”.



Quien respaldó públicamente a Manes fue la exdiputada Margarita Stolbizer. Si bien se la vinculaba con el armado de Florencio Randazzo, la líder del GEN dijo que el espacio del exministro de Transporte no tiene “volumen político”. Tanto en el sector de Manes como en el de la abogada confirmaron que irán juntos en provincia: “Si es candidato, Margarita acompaña a Facundo en el lugar que sea”, se entusiasmó un asesor del GEN.

Stolbizer: "Randazzo perdió volumen y Lavagna me maltrató"

Esta semana y la que viene cerrarán temas formales, previo a la presentación de alianzas, y definirán si Stolbizer secundará al médico en la boleta de diputados nacionales por Buenos Aires. Miembro de Progresistas, desde Santa Fe quien también celebró la candidatura de Manes fue Pablo Javkin, intendente rosarino. “El armado 2021-2023 va tomando forma”, se esperanzan en la UCR.



En cuanto a la pata peronista de JxC, desde la UCR trabajan para sumar a Emilio Monzó. El médico y el expresidente de la Cámara baja se reunieron dos veces en los últimos días en busca de un acuerdo. Stolbizer también tiene una “relación fluida” con Monzó y articula redes para sumarlo. Los que siguen de cerca estas conversaciones son el propio Abad y Gastón Manes, hermano de Facundo y su persona de mayor confianza.

Si bien también dialogan con Santilli, como Monzó quiere ser gobernador en 2023, acompañar a Manes “lo proyecta mejor” (porque el médico no aspira a la gobernación, sino a Balcarce 50), deslizan en el equipo del exintendente de Carlos Tejedor. Trabajan además para incorporar al peronista Joaquín De la Torre. Jorge Macri también está interesado en sumar al exintendente de San Miguel a su armado, pero aún no hay nada definido. De la Torre es muy cercano a Randazzo y por estas horas define con quién moverá fichas.

Santiago "té con leche" Cafiero y los rottweilers de Mauricio Macri

Los nombres en danza antes del cierre de listas

El 14 de julio es la presentación de alianzas y el 24 de ese mes el cierre de listas. La primera fecha es clave porque determina la posibilidad de incorporar espacios nuevos a los frentes ya conocidos. Es decir, si se decide “consolidar” un espacio, como pretende Jorge Marcri, o “ampliar”, la idea que pergeña la UCR y Emilio Monzó, pata peronista de Juntos por el Cambio. El vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, -precandidato impulsado por el alcalde porteño para encabezar las candidaturas en provincia-, busca la unidad, pero si es con él como cabeza de lista.



El otro espacio clave de JxC es el de Carrió. “Esta es una elección bisagra para nosotros, porque se define si se rompe el espacio o se consolida para 2023”, lanzaron. En la CC insisten en conformar una “lista de unidad” y para lograrlo, “Lila” se ofrece a encabezarla.

Cerca de Carrió confiesan que “Elisa está cansada del maltrato del PRO, pero está dispuesta a hacer el sacrificio para que no gane el kirchnerismo”. Los legisladores bonaerenses de la CC Andrés De Leo y Maricel Etchecoin son los referentes de Carrió en la provincia y trabajan en ese sentido. A la CC se le vencen los mandato de tres diputados nacionales y tienen intención de renovar esas bancas.

Por el lado de Macri, en Vicente López aseguran que competirá: “Si Horacio Rodriguez Larreta no baja a Santilli, Jorge arma lista y la encabeza”. El lunes pasado, el alcalde porteño se reunió con el primo del expresidente en Palermo para intentar sumarlo al “proyecto Santilli”, pero ninguno de los dos cedió su posición.

Macri tiene el respaldo de Patricia Bullrich, titular del PRO Nacional, y se mueve para sumar intendentes a su armado. El 26 de junio, la exministra de Seguridad de la Nación y Macri hicieron una caminata en Vicente López junto a cinco intendentes del interior y el conurbano bonaerense.

Mauricio Macri en España: cumbre con Vargas Llosa, foto con presidentes latinoamericanos y una interna sin resolver



En tanto, el equipo de Santilli se muestra con intendentes de la primera, tercera, quinta, sexta y octava sección electoral. Dos referentes clave que también apoyan al vicejefe de Gobierno porteño, vía HRL, son María Eugenia Vidal (que aún no definió -públicamente- qué hará) y el diputado nacional Cristian Ritondo.

Como dejar la intendencia no es una decisión fácil de tomar, en el círculo de Macri no descartan una confluencia con Manes. De hecho, uno de los lemas del titular del PRO bonaerense es “no sacar a funcionarios que estén en gestión ejecutiva” para las listas legislativas. “Nosotros tenemos que armar un proyecto de la provincia para la provincia”, explican en Vicente López y rematan: “Santilli no cumple ese requisito”. Lo que enojó a Jorge Macri es que la candidatura del “Colorado” desafía su plan para llegar a la gobernación de La Plata en dos años.



En medio de este revuelo, el expresidente Mauricio Macri sigue todo desde su gira europea y su opinión “pesa mucho”. Desde el PRO trascendió que en el último encuentro que tuvieron, el ingeniero le dijo a HLR que tiene “dos semanas para ordenar lo que desordenaste”. En Uspallata insisten con la candidatura de María Eugenia Vidal en Ciudad y que la unidad en provincia sea detrás de Santilli.

En estas legislativas se renovarán 127 diputados nacionales y un tercio del Senado. De los 115 escaños cambiemitas en la Cámara Baja, a 60 se le vence el mandato este año. En Diputados, la Ciudad de Buenos Aires renueva 13 bancas y la provincia 35. Los próximos días serán axiales para la suerte del futuro como espacio político en sí de la coalición opositora. Para resolver la maraña de cargos y nombres, en JxC activaron todos los cerebros electorales. En Buenos Aires, los boina blanca saben que si de neuronas se trata, “a Manes no lo baja nadie”.

RSF/RI/FF