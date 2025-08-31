domingo 31 de agosto de 2025
Interna PRO: desplazan a dos dirigentes bullrichistas

Ezequiel Spillman
Editor de Política de Diario Perfil. Mail: [email protected]
 @ezequielmauro  ezequielmauro1

El jueves por la noche el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, lo llamó al diputado bullrichista Damián Arabia, vicepresidente segundo del partido.

—Mirá chango, quiero ser frontal: tenés que renunciar a la vicepresidencia del partido.

—Pero, ¿por qué?

—Porque estás participando y no venís a las reuniones.

—Pero no me invitan hace tiempo a nada.

—Explicame por qué no renunciás.

—Vos no tenés legitimidad, fuiste designado a dedo, no te eligieron. Que me llame el presidente del partido (Mauricio Macri). El 70% del padrón está con LLA.

—Chango, andate la reputa que te parió.

El áspero diálogo entre Pérez Carletti y Arabia terminó mal. No volvieron a hablar. Pero de esa charla emanó ayer el envío de una misiva firmada por el propio Mauricio Macri donde se desplaza al propio Arabia de la vicepresidencia segunda del partido y al dirigente Pablo Walter, ambos cercanos a Patricia Bullrich, del consejo directivo.

Si bien no los echan del partido, algo que se evaluó en estas horas, los sacan de los cargos directivos del PRO y los dejan al margen.

