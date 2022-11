Bajo un estricto hermetismo, Jaime Stiuso declaró en el caso Nisman

Jaime Stiuso, el ex espía a quien denegaron recientemente acceso al expediente abierto por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, reapareció en la órbita de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. El ex miembro de los servicios de inteligencia se acercó a la Justicia con el argumento de que habría “cuestiones que no fueron abordadas” debidamente. Sin embargo, el contenido de sus declaraciones permanece en absoluto hermetismo, tal como lo dispone la ley de Inteligencia.

"Luego de haber prestado declaración en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer", había expresado Antonio Horacio Stiuso a través de una nota firmada por él mismo y su abogado, con el propósito de volver a prestar testimonial tres años y medio después de su última exposición.

El contenido de su reciente testimonio ante fiscal Eduardo Taiano se mantiene bajo secreto, pero se supo que la exposición se habría extendido varias horas.

La sorpresiva reaparición de Stiuso instala de por sí un motivo de preocupación para el kirchnerismo, que en su momento solicitó a la Justicia que a través de Interpol se emitiera una "alerta azul", una medida de determinación del paradero de una persona aun cuando no esté imputada en una causa penal ni tenga pedido de captura internacional.

“Alberto nunca se hubiera suicidado", había expuesto Stiuso en anteriores declaraciones. "Menos por el momento que estaba viviendo. A Alberto le gustaba todo esto. A Alberto le gustaba su trabajo”.

Para el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE, la vicepresidenta “decidió negociar con Irán", por lo cual habría quedado "esposada y rehén de ese país”. En ese sentido, tanto el espía como el fiscal fallecido coincidían en la versión de que la firma del "pacto con Irán" repercutió de lleno en la investigación del ataque terrorista investigado por Nisman.

Actualmente en la causa están procesados el técnico informático Diego Lagomarsino, por haber provisto el arma que causó la muerte del fiscal, y un grupo de sus custodios, por el presunto incumplimiento de sus funciones.

La última actividad relevante de la investigación fue la declaración de más de medio centenar de agentes y ex agentes de la AFI que merodearon en aquel enero de 2015, cuando Nisman apareció muerto en un departamento de Puerto Madero, puntos geográficos que podrían tener alguna relación con la secuencia del deceso y los investigados.

El Poder Judicial continúa la investigación de la muerte de Nisman basada en un peritaje de la Gendarmería Nacional cuya hipótesis es que supuestamente fueron al menos dos personas que golpearon y le hicieron injerir ketamina al fiscal antes de matarlo.

