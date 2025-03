Javier Milei firmó el decreto del nuevo acuerdo con el FMI: el convenio será a 10 años

El presidente Javier Milei firmó hoy el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual (en su borrador) prevé que el arreglo sea a diez años y se destine por completo a cancelar Letras del Tesoro en poder del Banco Central.

De todos modos, el decreto, que sería publicado el martes en el Boletín Oficial, no oficializaría por completo la medida, ya que debe pasar primero por un tratamiento legislativo: tanto diputados como senadores tendrían que rechazarlo para que no entre en vigencia. El Gobierno, en este sentido, se siente confiado: por los pasillos de la Casa Rosada esperan que la oposición no logre frenarlo.

Javier Milei junto con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva

NOTICIA EN DESARROLLO