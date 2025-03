Diego Giacomini: “La deuda del Tesoro con el BCRA es como un niño de 10 años que le debe plata al papá”

El economista Diego Giacomini analizó el acuerdo con el Fondo Monetario y aseguró que no tiene sentido contraer deuda con el peor acreedor para cancelar deuda con el Tesoro, que es el dueño del Banco Central. “Va a terminar subsidiando la salida del carry trade con un tipo de cambio artificialmente barato para tener un mejor resultado electoral”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diego Giacomini es economista, consultor económico y profesor universitario. Fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años. Entre 2005 y 2019 escribieron cuatro libros juntos, el último titulado “Libertad, Libertad, Libertad”. Fue quien acercó al presidente a las ideas libertarias de la escuela austríaca.

No sé si tuviste oportunidad de escuchar la columna de hoy de este programa, donde marcamos las contradicciones respecto al Fondo Monetario Internacional y respecto de la deuda de Javier Milei. Nos encontrábamos con alguien que decía que el FMI era nefasto y que Toto Caputo se había fumado 15 mil millones de dólares. ¿Son este tipo de cosas las cosas que te alejaron de él?

Exactamente. Desde el momento en que él me avisa que se va a meter en la política, me confiesa que en el accionar va a dejar de lado la ética del liberalismo, que no va a seguir los lineamientos de la escuela austríaca, y encima me deja sentado que iban a pasar cosas como las que pasaron con el Blockchain de Libra hace 15 días.

Con lo cual, eso es todo lo contrario a lo que siempre explicamos, siempre enseñamos, siempre pensamos, y no hay otro camino que ponerse en la vereda opuesta. Porque ese accionar lo transforma en un gobierno conservador, populista de derecha, que está en la vereda de enfrente. Está en las antípodas del liberalismo y de la ética de la libertad, en un manojo de contradicciones permanentes y crecientes, que solamente van a hacer daño a las ideas de la libertad y al liberalismo en particular, en la película de mediano y largo plazo.

Entonces, desde mi subjetividad, hay que remarcar siempre las inconsistencias, los errores, para que la gente, la que dice que es liberal y la que dice que no es liberal, tenga bien en claro que este gobierno es un engendro muy alejado de la ética y de las ideas del liberalismo y la libertad, y que es un gobierno conservador, populista de derecha, con fuertes rasgos autoritarios y violentos. Cuando uno junta todos estos ingredientes, solamente se puede dar cuenta que es cierto lo que vengo explicando hace tiempo.

De hecho, el liberalismo moderno, la escuela austríaca promulga cerrar el FMI. ¿Por qué? Si el liberalismo está en contra del Estado, imaginate que los organismos multinacionales vienen a ser un cuarto nivel de Estado. Están por encima del tercer nivel de Estado, que es el Estado nación. Vos tenés los municipios que están cerca de las personas, las provincias que están un poquito más lejos de las personas, los gobiernos nacionales que están lejísimos de las personas, si no pregúntale a alguien que vive en La Quiaca si tiene acceso al gobierno nacional. Y después están los gobiernos supranacionales.

Ahora bien, en el caso del FMI es patente. Porque de todos los países miembros, te encontrás con grandes asimetrías. Por ejemplo, te encontrás con Estados Unidos que tiene el 17% de los votos del FMI, te encontrás con países como Inglaterra, Alemania, Japón, Francia, que tienen entre el 4,5% y el 5,5% de los votos, y vos tenés que Argentina y los países de la región tienen menos del 0,2% de los votos.

Entonces, ¿por qué el liberalismo está en contra de estos organismos y piensa que deben ser cerrados? Porque este diferente peso relativo hace que los que tengan mayor peso relativo pongan más plata, capitalicen más, con más dinero al club del FMI, y después son los que votan con mayor peso.

Esto permite que los países con mayor peso relativo pasen a tener injerencia directa sobre las políticas de los países mucho más pequeños, y esto a todas luces atenta contra la libertad. Porque, en definitiva, la realidad de la gente que vive acá termina siendo consecuencia o influida por gente que vota a 10 mil, 15 mil, 20 mil kilómetros de distancia, que no sabe nada, absolutamente nada, de la realidad social, política y económica de este país.

Ahora, mi pregunta es, si la ensalada tan contrastante en la cabeza de Javier Milei, las ideas como las tuyas, puristas, y las que él lleva adelante, no terminan generando una sinrazón. Porque finalmente no termina haciendo nada. Y si eso de alguna manera explica lo que vos denominas el "callejón sin salida" en el que se encuentra Milei.

Claramente. A ver, tu pregunta/comentario creo que amerita algunos comentarios de mi parte. Primero, el liberalismo, como todo marco filosófico y ético que nace en el siglo XVII en Inglaterra, ha tenido una evolución intelectual a partir de observar lo que decía en el pasado y cómo se fueron dando los acontecimientos históricos y sociales. Ha evolucionado y ha cambiado.

El liberalismo moderno está en contra de toda intervención estatal. Es más, se ha dado cuenta de que hay una inconsistencia, que el Estado se ocupe, por ejemplo, de la seguridad y la justicia. Pero bueno, esto es otro costal, pero vale la pena mencionarlo porque ha cambiado. ¿Qué quiero decir? Los liberales que defienden la intervención del Estado y que defienden la existencia del Fondo Monetario, haciendo un paralelo, son como médicos que se quedaron con la ciencia de la medicina del siglo XVIII, XIX.

Los que están a favor de la intervención del FMI dicen "Nosotros en Argentina somos un desastre, entonces es mejor que venga alguien de afuera para hacer las cosas bien." A ver, esto es como pensar que alguien que hizo mal su casa porque contrató un mal arquitecto, dice: "No voy a dejar al vecino de la esquina que se meta en mi casa y haga todo lo que él quiera porque él lo va a hacer mejor que yo".

Es un error, porque nadie que venga de afuera puede hacer mejor las cosas, porque el de afuera tiene una información muy pequeña en relación a lo económico, político y social de un país del Tercer Mundo. Más aún en el caso de Argentina. Porque si hay 200 países con moneda fiat, el único país del mundo donde la gente tiene claro que no ahorró, no ahorra y nunca ahorrará en pesos, es Argentina.

Y eso, muchos economistas de Argentina y todos los del mundo, y todos los bots y todos los técnicos del FMI, jamás lo han entendido. Y esa es la causa de por qué todos los programas económicos sugeridos por el FMI fracasan. Porque el FMI y sus economistas no pueden ni siquiera empezar a entender el problema macroeconómico que produce más daño en Argentina, que es que los argentinos somos el único pueblo que desprecia la moneda que emite el Banco Central. Y esto parecería que Milei lo dejó de entender cuando escribe la última nota que publicó en La Nación.

Elizabeth Peger (EP): Ayer la ex presidenta Cristina Kirchner dijo que Milei está con el agua al cuello y planteó que se mueve como desesperado por el faltante de dólares. Cuando vos te referís a ese callejón sin salida, ¿también estás planteando esto desde ese lugar?

Si, Javier Milei está en un callejón sin salida porque su programa cambiario-monetario se queda sin dólares, y sin dólares el crawling peg del 1% no podrá terminar siendo mantenido durante mucho tiempo. Y a las pruebas me remito: este programa económico primero hizo escupir a los argentinos muchos dólares para crear una oferta transitoria de dólares que pudieran sostener el programa.

Es decir, tuvieron que escupir dólares los privados que no podían pagar los costos fijos, los costos variables, con el ingreso que generaban, con lo cual tenían que desahorrar los dólares guardados. Ese desahorro aumentaba la oferta de dólares y le permitía al gobierno comprar dólares. Bueno, esos dólares se van acabando y, además, con la recuperación económica de algunos que tienen suerte, que son los que tenían ahorros, empezaron a escupir menos dólares. Se acabó esa oferta transitoria de dólares.

Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recurrir al blanqueo, es el segundo método transitorio, no estructural, de que los privados provean dólares que tenían en algún otro lugar. Bueno, el blanqueo también se acaba. Cuando se acaba el blanqueo, se acaba el flujo de dólares.

Y este programa económico, con este 1%, necesita flujo de dólares porque si no se vuelve dinámicamente insostenible, y va a tener que ser cambiada la política cambiaria. Y no lo quiere hacer en un año electoral porque si lo hace, se le acaba la diatriba política de la estabilidad cambiaria y del descenso de la inflación.

Entonces tiene que recurrir a una nueva fuente artificial y transitoria de dólares, un nuevo flujo, y acá aparece el FMI. Y le pide nueva deuda al FMI, al organismo que decía, correctamente, que había que cerrar. Al organismo que Milei decía, correctamente, que no había que pedirle dinero porque prestaba dinero por motivos políticos para que el gobierno de turno, en el pasado, Macri con Caputo y Sturzenegger y en el presente, Milei con Caputo y Sturzenegger para que estos dos gobiernos de turno tengan mejores chances electorales en las próximas elecciones.

Bueno, ahora, ¿qué sucede concretamente? Javier Milei va a agrandar la deuda con el FMI. Y el FMI es un acreedor privilegiado que no da quitas. En el cual no tenemos poder de negociación, ya que tenemos, como dije, menos del 0,2% del peso relativo de los votos, mientras Estados Unidos tiene el 17%, mientras los principales países del mundo oscilan entre el 4,5% y 5,5% de peso relativo en los votos. Entonces, es un acreedor con el cual hay que negociar mientras se entromete en las políticas monetarias de un país que no entiende.

Finalmente, la producción de riqueza requiere algún grado de energía, de algún tipo. Una de ellas puede ser el ahorro, como vos decías, la gente tenía guardado ahorros. Entonces, la política económica del gobierno asumió, obligó a consumir ese ahorro para reducir el efecto de la crisis, que la crisis tuvo menos caída de la que se hubiera imaginado por las medidas que se tomaron en diciembre y en enero.

A mí también me sorprende que, dado el nivel de ajuste que este hombre hizo, que el país no haya explotado en pedazos a lo largo de 2025. Mi conjetura es que las personas de clase media o media-alta que tenían ahorros usaron sus ahorros para que la crisis no fuera tan grave. Ahora tengo la sensación que, además, las personas de clase media o clase media-baja trabajaron más. Es decir, todo el mundo agregó un trabajo más, dos, tres, cinco, seis trabajos, que es más o menos lo que hicieron los chinos, que trabajaban 45, no 9 horas, 6 días por semana, 56 horas semanales. Entonces, si vos trabajás más, aumentás tu productividad. Y si todas las personas trabajan más, se aumenta el producto bruto. ¿Te resulta plausible esta conjetura?

Es muy importante porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque si el desahorro de la clase media y de la clase media-alta fue a financiar gasto corriente, fue a pagar gasto corriente, eso, en lugar de financiar inversión, esa caída del ahorro no estuvo destinada a aumentar la capacidad de producción a futuro. Y además, como cae el ahorro en el presente para pagar gastos corrientes en el presente, eso, en este caso, no solamente no fue inversión, sino que impactará negativamente en el consumo futuro.

Claro, pero cualquiera me puede decir: "Bueno, si viene una crisis, uno tiene que utilizar el ahorro que tenía". Aquellos que no tenían ahorro, ¿con qué lo pueden paliar? Con más trabajo, parecería lógico. Independientemente de que a largo plazo sea bueno o malo, pero parece lógico que frente a una crisis se consuma stock o stock físico de más tiempo o stock económico de dinero acumulado en el pasado.

Bueno, pero que eso suene lógico no quiere decir que sea sostenible ni que sea bueno a futuro.

Digo, simplemente para explicar a la gente cómo los argentinos respondieron a la situación de crisis: consumiendo ahorros y trabajando más. Eso hizo que, en lugar de que la economía cayera un 10% como cayó en el año 2002, caiga un 3% o 4%. Me parece interesante desde el punto de vista didáctico poder explicarlo de esta manera.

No, claro, y te hago una comparación, una metáfora: es como que vos estás en Buenos Aires, tenés un hijo que vive en Mar del Plata y te llama y te dice que tiene un problema. Entonces, vos salís a la ruta y ponés el auto a 200 kilómetros por hora. Ahora, eso no quiere decir que en las curvas no frenes, no dobles y que el auto se funda y no termines no llegando.

Si era simplemente para plantear una explicación comprensible, didáctica, para todo tipo de público de qué pasó en 2024. Trabajar más sí se puede, es sostenible. Porque de hecho los chinos lo hicieron durante 40 años y lo siguen haciendo.

Pero ahorraban, trabajaban más para ahorrar, no para pagar gasto corriente.

Es correcto. Pero, de cualquier forma, comparando los argentinos de hoy con los argentinos de hace 10 años, si se trabaja más, uno podría suponer que va a generar más riqueza. En un caso, esa riqueza se usaba para ahorrar, en otro caso la riqueza habrá que ver cómo se distribuye. Pero lo cierto es que hay dos formas de aportar riqueza presente: una es trabajando más y otra es consumiendo ahorro pasado o tomando crédito de futuro. ¿Vos estarías tomando el crédito del Fondo Monetario Internacional?

No, no, no lo estaría tomando bajo ningún punto de vista, porque estaría agrandando la deuda con el peor acreedor. Milei dice que la deuda no aumenta de forma neta. Porque dice que con esa nueva deuda cancela deuda con el Tesoro. Entonces, toma nueva deuda con el peor acreedor, acrecienta la deuda con el peor acreedor para disminuir la deuda con el Tesoro, que es el dueño del Banco Central.

Haciendo una metáfora imperfecta con el mundo privado: si el Banco Central tuviera accionistas, tiene un solo accionista y es el Tesoro, que jamás le exige que le pague la deuda. Es más, es como un chico de 10 años que le debe la deuda al papá. Y dice: "No, voy a cambiar la deuda con mi papá por la deuda de alguien que desconfía de mi papá y no quiere nadie a mi papá".

Milei, al mismo tiempo, te dice “los que vienen con este argumento, no se dan cuenta que esa deuda con el Tesoro, con el papá, se paga con el impuesto inflacionario, que es el peor impuesto y no está legislado”. Sigue cometiendo errores. Punto número uno: es mentira que no esté legislado. Es legislado porque cuando hay presupuesto, que con Milei no hay presupuesto, que es ley del Congreso de la Nación, está el numerito de inflación en esa ley que se proyecta y está la recaudación por el impuesto inflacionario que se proyecta tener. Entonces termina siendo legislado.

Punto número dos: desde el liberalismo moderno, le decimos, señores, que sea legislado o no sea legislado, no es ni mejor ni peor, porque los legisladores no son representantes del pueblo, no hay contrato de representación. Y que le pongan un numerito a nosotros no nos dice absolutamente nada, porque después nos cobran un numerito totalmente diferente.

Y ahora voy a lo más importante, que es: si estuviera tan preocupado por la inflación y la deuda del Estado, que por eso baja la deuda con el Tesoro y la cambia por deuda del Banco Central, él, con esos dólares que recibe del Banco Central, cancelaría BOPREALES por ejemplo, que son deuda del Banco Central emitida en dólares y que paga tasa de interés, y que la tienen en la mano algunos privados.

Y con eso haría algo mucho más productivo, pensando en la inflación, que sería achicar el balance del Banco Central. Todo Banco Central, cuanto tenga un balance más chico, mejor.

Claro, pero esa plata se la daría a los privados…

Ahí está el punto, esa plata se la estaría dando a los privados que tienen los BOPREALES.

El punto crucial es que él disfraza esto, pero en realidad busca tener dinero para intervenir el mercado de cambios, mantener el dólar y poder salir del cepo. La pregunta es: ¿cuántos necesitará usar? El podrá decir “con tenerlos me alcanza y no voy a necesitar usarlos. Pero el objetivo central es poder usarlos en el caso extremo.

Es muy interesante. Redondeando hay 11 mil millones de BOPREALES, de los cuales 5 mil eran de Massa y 6 mil son de Milei. Es decir, emitió más Milei que Massa. Entonces, si él recibiera 11 mil millones, él podría cancelar deuda en serio del Banco Central con acreedores que se la exigen pagar, se la exigen pagar en dólares, se le exigen tasa de interés. Vos pensá que la deuda del Tesoro es en pesos, no paga tasa de interés y no se la exige.

Pero él prefiere, en lugar de cancelar deuda, achicar en serio el pasivo del Banco Central…

Con acreedores que no son el accionista del Banco Central, lo que demuestra claramente que ahí está la inconsistencia y que, en realidad, toda la escritura de su nota del sábado en La Nación es, casualmente, como decía Freud, cuando un paciente le dijo: "No es mi mamá, doctor"....Por eso mismo es su mamá.

Cierro con esto: date cuenta cómo le da la espalda al liberalismo, que él prefiere, en lugar de cancelar deuda de verdad y darle dólares a los privados, que él, siendo político desde el Estado, quedarse con esos dólares. Él, el político rancio en el Estado, para usarlos para lo que él quiera. ¿Y sabes qué? Se los va a terminar dando a los amigos que hicieron carry trade y va a terminar subsidiando la salida del carry trade con un tipo de cambio artificialmente barato para mantener el dólar paralelo bajo y la brecha contenida simplemente para tener un mejor resultado electoral.

