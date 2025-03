Eduardo Coria Lahoz: "Si el acuerdo con el FMI avanza, podría darse un rally alcista en las acciones argentinas"

La incertidumbre económica en Wall Street generó preocupación a nivel global, y según comentó para Canal E el economista, Eduardo Coria Lahoz, la volatilidad está directamente influenciada por la política de Donald Trump en materia de aranceles. "El problema radica en las decisiones impredecibles: hoy impone aranceles, mañana los retira, y eso paraliza la economía", explicó.

Volatilidad en los mercados por la política arancelaria de Trump y cómo impacta en Argentina

Esta inestabilidad provocó una caída del 3% en la Bolsa de Nueva York, lo que llevó a los inversores a refugiarse en bonos del Tesoro estadounidense en lugar de apostar por activos más riesgosos. Este "wait and see" financiero afecta no solo a Wall Street, sino también a los mercados emergentes, como el argentino. "Cuando hay incertidumbre, los capitales prefieren seguridad, lo que se conoce como 'flight to quality', desarmando posiciones en mercados marginales", detalló Eduardo Coria Lahoz.

El impacto sobre Argentina se refleja en la venta de bonos globales y la depreciación de las acciones de empresas que cotizan en Nueva York. A pesar de esta caída del 20% en dólares desde inicios de año, Lahoz ve oportunidades: "Si el acuerdo con el FMI avanza y se reduce el ruido político, podría darse un rally alcista en las acciones argentinas".

El escándalo de $Libra no tuvo gran influencia a nivel internacional

En el ámbito local, los mercados también reaccionaron a la incertidumbre política. Temas como el "Libragate" y la designación de jueces generaron tensión, aunque el entrevistado destacó que, "a nivel internacional, estos escándalos no han afectado demasiado las cotizaciones de bonos argentinos". Sin embargo, subrayó que decisiones como el nombramiento de jueces en la Corte Suprema sí tuvieron un impacto negativo en la percepción de inversores extranjeros.

Si el Gobierno logra estabilizar la política económica y mantener buenas relaciones con organismos internacionales, las perspectivas pueden mejorar considerablemente. "Los bonos argentinos cotizan entre 65 y 70 dólares por cada 100, cuando su valor real debería estar entre 85 y 90. Esto representa una oportunidad de recuperación importante si se evita el ruido político", afirmó el economista.