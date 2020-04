Jorge Asís analizó ese miércoles 8 de abril el escenario político en el marco de la pandemia del coronavirus y aseguró que "esta gestión se siente cómoda con el país parado" y que el COVID-19 es "lo único" que Alberto Fernández puede mostrar con cierta efectividad y eficiencia. "Este Gobierno es una continuidad macrista, no hubo ninguna modificación sustancial desde el macrismo hasta aquí, la única innovación la introdujo el COVID-19", expresó durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio en Animales Sueltos.

El periodista y escritor afirmó que "lo único que le queda al presidente es el coronavirus y se aferra a él porque hoy es su causa noble, porque da por perdida la cuestión de la economía. El COVID-19 tapa absolutamente todo y el presidente lo tiene como 'aliado', porque es en lo único que puede mostrar con una cierta efectividad y eficiencia". En este sentido, el analista aseguró que la Argentina hoy "está en una situación más que frágil, está en default técnico" y que "con la maquinita vamos derecho a la estanflación". Además, sostuvo que "esta gestión se siente cómoda con el país parado, porque no tiene capacidad, equipo o plan para la actividad. No hay internas dentro del gobierno porque casi no hay gobierno".

Sobre el escenario político, el autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes opinó que "hay un gran problema entre los intendentes y las organizaciones sociales que se reflejó en este conflicto con compra de alimentos con sobreprecio". Y argumentó: "En algún momento parece que Alberto lauda a favor de los intendentes y algunas desprolijidades trascienden. Este tiene que ver con el loteo y con una burra de 45 mil millones de pesos, que en algún momento se iba a dar. Todo escándalo es superado con otro escándalo superador, este tapó el del viernes de la semana pasada y ese el de los miserables. Ahora tenemos ejercicio de suspenso para ver hasta cuándo va a durar la cuarentena, casi con un pretexto salvador y mesiánico, pero coincidamos que estamos en default".

Según una encuesta, la economía familiar no aguanta la extensión de la cuarentena

Sobre la cuarentena obligatoria, Asís afirmó que "hay inocencias interpretativas increíbles" y que existen "tantos cuidados para la gente de riesgo, como yo, que parece que nos faltan el respeto. Hay señores de 70 años que están un poco más enteros, que podés ponerle el aparatito de la fiebre a cada rato, pero no son tipos para encerrar de esta forma que, prácticamente, parece una condena". El escritor sostuvo también que "ahora contaminamos a la sociedad con la contabilidad de muertos" y que "algunos funcionarios cuando les digo que van a tener 500 muertos saltan de alegría, esperan una situación catastrófica que tal vez no va a suceder. Sensibilizan a la sociedad para una tragedia que angustia, no sabés cuanto va a haber, hay algún funcionario muy importante que te dice que si hacemos todo bien vamos a tener 2.500 muertos, pero que si lo hacemos mal la cifra es terrorífica".

Por último, el autor se refirió a los diferentes proyectos de ley del oficialismo para gravar grandes patrimonios. "El impuesto a los ricos es una chicana porque en el fondo deben preparar algún blanqueo. Es decir, te asusto con que te voy a sacar el 1% de tu fortuna porque sos rico, y si sos rico sos ladrón. Con un nuevo blanqueo no te voy a sacar esa plata, pero tráela y vení a invertir en la Argentina, pero este impuesto fomenta el exilio fiscal. Lo hacen porque no tienen ninguna otra idea que no sea la maquinita o sacársela a ese desalmado que la tiene".

AB/FF