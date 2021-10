Jorge Capitanich explicó por qué se emocionó al inaugurar una canilla en Charata

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se pronunció sobre el fugaz momento de emoción que lo invadió mientras inauguraba una canilla en la localidad de Charata. "Me recibieron muy cálidamente y dijeron palabras que me conmovieron", comenzó resaltando.

Acto seguido, Capitanich agregó en diálogo con C5N: "Hay que tener en cuenta que el agua está llegando a Charata después de 107 años. Cuando asumí el cargo de gobernador, había tan solo dos acueductos y 384 km. Ahora, hay 1400 km de acueductos".

La inauguración a la que hace referencia tuvo lugar el lunes 5 de octubre. No se trató de un acto como tal. Simplemente, se acercó a la casa de uno de los vecinos que residía en la localidad. Procedió a abrir la canilla y bebió un sorbo de agua.

Agobiado, en el buen sentido, por los aplausos, abrazos y palabras de los que allí se congregaron, el gobernador de Chaco no logró contener el llanto y la emoción. Su reacción fue captada en video. El episodio generó reacciones cruzadas en redes sociales.

"Nosotros, quienes gobernamos, también necesitamos del afecto y el reconocimiento de las cosas que se hacen. Porque estas obras tardan mucho tiempo y cuestan mucho dinero. Por eso yo siento mucha emoción, porque esta obra me costó", admitió.

Y continuó diciendo entre sollozos: "Sentí el dolor de las críticas, de los que hablan sin saber, de los que no saben lo que cuesta gestionar porque si no hubiésemos hecho todo el esfuerzo que hicimos nosotros, estos no hubiesen tenido agua",

Video | Increparon a Jorge Capitanich durante la inauguración de una plaza

La respuesta de Capitanich a las críticas: "No entiendo esa concepción de la maldad"

Con respecto a los comentarios recibidos, especialmente sobre aquellos que desprestigiaron la inauguración, el gobernador de Chaco remarcó: "No entiendo esa concepción de la maldad. Una canilla encierra una obra, una de las más importantes".

"Se trata de una inversión de 400 millones de dólares, en una localidad que se desenvuelve como un centro estratégico de producción y cuyo déficit de infraestructura era enorme", justificó Capitanich a continuación.

Y concluyó: "Así como en 2007 estábamos haciendo las redes, hoy los charatenses podrán conectarse". En los últimos tramos de la entrevista, habló de lo que a su propio juicio significa gobernar tanto fuera como durante la pandemia de coronavirus.

"Gobernar significa escuchar y hacer, eso lo debería hacer un gobierno y es lo que hace el nuestro. Yo observo gestión a lo largo del país. Lo que hacemos es escuchar y hacer. La gente está interpretando esta etapa y nos va a apoyar", señaló.

JFG / ED