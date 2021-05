Jorge Fontevecchia: "Tras las elecciones, se verá cómo se equilibra el poder entre Alberto y Cristina"

El CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, brindó este lunes 31 de mayo una conferencia en la Universidad Nacional del Litoral en la que habló sobre la situación económica, política y social que atraviesa la Argentina. En ese marco, comentó que luego de las próximas elecciones legislativas, "habrá que ver cómo se equilibra el poder entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner".

Vía Zoom ante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, el periodista cofundador de la Editorial Perfil, inició su charla haciendo un repaso de los últimos años del país: "En Argentina, en los últimos 40 años, pasamos del 4% de pobres a 40%. La cantidad de empleos privados en blanco siguen siendo los mismos 7 millones que en la década del 70. Evidentemente la Argentina fracasó en ese sentido".

"El clásico peronismo representa al éxito de la movilidad de clases, a la Argentina entre el 45 y el 70 y algo, hasta el Rodrigazo. Cuando los hijos de obreros pasaron a ser universitarios. Pero el kirchnerismo representa el fracaso de la movilidad social y el fracaso de la generación de trabajo. No se le puede asignar toda la responsabilidad a un solo dirigente", expresó Jorge Fontevecchia.

En esa línea, opinó sobre le futuro de ese partido político: "¿Qué va a hacer el kirchnerismo dentro de unos años?. ¿Será como el menemismo que quedó en el olvido? ¿Será La Cámpora? ¿Será como dice Pichetto, el teorema de Baglini, que los jóvenes se van a ir corriendo al centro?. Otra gente cree que va a tener una radicalización, que vulgarmente lo dicen como que vamos camino a Venezuela. Yo me inclino por un corrimiento hacia el centro de las dos coaliciones, del oficialismo y la oposición. Veo que ambas coaliciones van a ir al centro".

Futuro y política, por Jorge Fontevecchia

En cuanto a las perspectivas electorales del kirchnerismo, dijo: "Si aún después de ese desastre económico de Macri, que se decía que con Cristina sola no alcanzaba. Mucho menos va a alcanzar en 2023 teniendo en cuenta todos los errores del Gobierno. Por eso, la idea de que el 2023, corren a Alberto Fernández y ponen un candidato pleno de La Cámpora, como Kicillof o Máximo Kirchner, me parece poco probable porque no se los puede correr de la imagen de Cristina. Lo que menos chance tiene es que Alberto Fernández vuelva a ser el menos malo para ser candidato".

Por el lado opuesto, señaló que la oposición pasa por un debate similar: "Por el otro lado, está el tema de Patricia Bullrich, pero la oposición también en un momento va a tener que correrse al centro para sumar votantes. En 2023, es muy probable que esté Larreta".

"Vidal dijo 'no estoy hablando de halcones ni palomas ni de sapos'. Viniendo de una mujer, la idea del príncipe sapo, ese príncipe que parecía representar Macri, no estuvo a la altura de las expectativas. Macri sabe y piensa que no tiene posibilidades de volver a ser presidente. El fracaso económico es un lastre muy difícil de superar. Sí tiene expectativas de ser un actor importante dentro de una coalición que puede volver a ser gobierno. Y de recuperar cierta aprobación de la sociedad, manteniéndose activos y trabajando en política. No creo que se va a si mismo siendo candidato a presidente en 2023", agregó Fontevecchia.

Sobre la situación global, expresó: "La pandemia, junto a la crisis de las hipotecas del 2008, vuelve a discutir las ideas de desregulación y más mercado, dicho como ideas neoliberales. Tuvieron su gloria en los 80 y 90. Esa tendencia a más mercado y menos Estado. El límite a la desregulación ya se produjo en el 2008. En la región, no hay señales ni un regreso de los 90 con un furor pro mercado ni un regreso del chavismo. Todo lleva a una confluencia hacia el centro".

De cara a las próximas elecciones legislativas, afirmó: "Las elecciones del 2021 no son determinantes, las determinantes son el 2023. El kirchnerismo ha perdido la mayoría de las elecciones legislativas y generalmente ha ganado las presidenciales, salvo en 2015".

Las mejores frases de Jorge Fontevecchia en el encuentro con lectores de PERFIL

"Estas elecciones no van a tener un claro triunfador. La coalición opositora va a mejorar lo del 2019 pero no al punto de derrotar al Frente de Todos. Cada uno va a poder decir que ganó algo. Después de las elecciones, comienza otro tiempo para Alberto Fernández. Le van a quedar dos años, va a comenzar a verse como ex presidente y va a empezar a ver cuál quiere que sea su legado", señaló.

"Habrá que ver cómo se equilibra el poder en la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Algunos piensan que a Alberto Fernández le convendría una derrota para que el kirchnerismo le deje gobernar los últimos dos años, otros dicen que le conviene poner sus candidatos y ganar en las elecciones", argumentó.

Asimismo, comentó: "Más allá del éxito o fracaso del Gobierno, la gente va a votar por una necesidad de representación más que el éxito. En una Argentina empobrecida que va a llegar a noviembre de este año con un PBI inferior a las elecciones de 2019 y va a llegar a 2023 con un PBI igual al del 2019, ¿esto va a decir que la gente va a votar por la oposición? No me animaría a decir que la baja en la aprobación del gobierno, beneficie a la oposición en votos. Igual, seguramente la oposición reduzca a la mitad los votos que le había sacado el oficialismo. Unos dicen que con este desastre que hay, el gobierno tendría que perder. Pero aún con los desaciertos de este gobierno, es posible que muchos se siguen sintiendo representados con las ideas de este gobierno".

En cuanto a la tercera posición en este contexto de polarización, aseguró: "La triste experiencia con Lavagna. Si hay un lugar en Argentina de crear esa tercera alternativa es Santa Fe, el fallecido Lifschitz era uno de los que buscaba extrapolar eso al resto del país. Si no alcanzó en el 2019, tampoco va a alcanzar en el 2023".

El problema Bullrich, por Jorge Fontevecchia

Sobre la influencia de los medios a esta grieta, dijo: "Hace 30 años había sólo tres cadenas de TV, un puñado de cadenas AM. En ese contexto, los medios eran naturalmente pluralistas por una cuestión de marketing. Cuando la tecnología permitió que haya más diversidad, los medios se fueron especializando, se fueron haciendo para satisfacer mejor las necesidades a un grupo de personas a las que se les entregan informaciones confirmatorias de sus prejuicios".

"Los expresidentes no salen bien parado luego de ser presidentes. El problema es la grieta. Este embate hegemónico, nadie puede hacer un buen gobierno. La grieta es una patología, se convierte a la política en una guerra. Hemos probado con políticas económicas completamente diferentes y todas fracasaron", afirmó.

Y agregó: "Las audiencias están capturadas por la confirmación de sus sesgos. De todos los manuales de buen periodismo del fin del siglo XX se está haciendo todo lo contrario, son todas opiniones, todos adjetivos. La audiencia va a aprender. Va a poder distinguir entre la paja y el trigo. Finalmente va a triunfar lo verdadero. Es una manifestación de deseo".

"En el Frente de Todos, Cristina es la dueña de un capital simbólico y político determinante. En la oposición lo veo más repartido al poder, no veo un Macri con el poder que tiene Cristina en el FdT", comentó.

"La presidencia de Argentina es una tarea insalubre. Uno mira el físico de Alberto Fernández y dos años después parece una persona que ha pasado 10 años, lo mismo le pasó a Macri", concluyó.

