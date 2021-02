Jorge Lanata | "Tiene razón Cristina: son ineficientes, inútiles e incompetentes"

El periodista Jorge Lanata criticó esta semana la actuación de los funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández al afirmar que “son ineficientes, inútiles e incompetentes". En este marco, le dio la razón a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y afirmó que "tiene razón en eso”.

“Yo nunca vi en mi carrera un gabinete tan inútil como este. Son ineficientes, son inútiles, incompetentes. Tiene razón en eso Cristina”, expresó Lanata durante un segmento de opinión en el noticiero Telenoche de El Trece.

El conductor de Periodismo Para Todos bromeó: “Sí, Lanata coincide con Cristina”. Y explicó: “Cristina es inteligente, más allá de que sea corrupta y de que tendría que estar presa, pero esta ‘pelea o no pelea’, ‘sumisión o no sumisión’, entre Alberto y Cristina no ayuda. Porque si encima que los tipos son inútiles, los que están arriba se pelean entre ellos”.

Lanata: "Alberto está en la encrucijada de ser un gobierno sanitarista o un gobierno"

El periodista analizó, además, el manejo de la pandemia por parte del Gobierno. “Hace un año dije ‘diferenciemos la pandemia de la cuarentena’. La ficha le cayó ahora a la gente. Hoy la mitad de los problemas que tenemos tienen que ver con la cuarentena. Es la manera en la que el Gobierno administró la pandemia y ahora le gente empezó a ver los errores de la cuarentena”, dijo.

“¿Saben cuándo empezó Chile a trabajar en el tema de las vacunas? En agosto del año pasado. Capaz es por eso que Chile vacuna 130.000 personas por día y nosotros no tenemos idea de cuántos vamos a vacunar. En Chile los acuerdos los hicieron las universidades y acá las fundaciones de los infectólogos del Gobierno”, agregó.

Además, insistió: “Perdimos seis meses o más con el tema de las vacunas y el resultado es que hoy no alcanzan. ¿Ginés, para que hablás? ¿Para qué decir que van a estar en agosto? No creo que el problema de la vacuna sea de logística. No se usaron los vacunatorios y eligieron vacunar en los colegios. Se va a tardar en vacunar y ojalá lleguen las vacunas que faltan”.

Jorge Lanata: "Alberto, era bajar los precios y subir las jubilaciones, no al revés"

Por último, se refirió a la respuesta del Gobierno frente a los múltiples casos de violencia de género. “¿Cómo reacciona el Gobierno? Creando otra comisión”, afirmó em relación la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

Y concluyó: “El Gobierno está haciendo del tema de la violencia de género un marketing vacío, no podés hacer marketing cuando las mujeres se mueren. La sarta de inútiles que desatendieron a Úrsula siguen laburando y la policía tampoco hizo nada”.

AB