Jorge Macri se reunió con Landau y destacó la agenda de seguridad e inversiones con EE.UU.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió este lunes en Washington con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, en el marco de una visita que tiene como uno de sus principales objetivos profundizar los vínculos de la Ciudad de Buenos Aires con funcionarios, empresarios y referentes del sector financiero estadounidense.

El encuentro tuvo como ejes la seguridad, el crecimiento económico y las inversiones, además de la relación entre la Argentina y Estados Unidos. Macri estuvo acompañado por el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; y el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo.

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Después de la reunión, Macri destacó la importancia de sostener el cambio de rumbo que atraviesa la Argentina y planteó que el vínculo con Estados Unidos puede ser una herramienta para generar nuevas oportunidades económicas. Desde su perspectiva, la búsqueda de mayor previsibilidad y reglas estables resulta central para atraer inversiones y favorecer la creación de empleo.

El jefe de Gobierno también llevó a la conversación uno de los principales ejes de su gestión porteña: la seguridad y el cumplimiento de la ley. En ese sentido, sostuvo que el respeto por las normas, la propiedad y la existencia de reglas claras son condiciones necesarias para generar confianza y construir un escenario que permita el crecimiento económico.

La reunión con Landau se produce además en un contexto de mayor acercamiento político entre el Gobierno de Javier Milei y la administración estadounidense, una relación que tiene entre sus principales componentes la cooperación en seguridad y defensa, la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos económicos. En ese escenario, Macri procura darle a Buenos Aires una agenda propia dentro de esa relación bilateral.

La visita a Washington continuará con actividades orientadas específicamente al sector privado. Macri tiene previsto participar de una reunión con empresarios y representantes del sector financiero junto a Citi, donde presentará las oportunidades de inversión y negocios que ofrece la Ciudad y expondrá sobre las transformaciones que atraviesa Buenos Aires.

La agenda también incluye un encuentro con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., con quien Macri buscará avanzar en iniciativas de intercambio y cooperación entre ambas capitales. El objetiv