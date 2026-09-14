Hoy se conocerá el veredicto para De Vido, José López y los hermanos Schoklender en la causa Sueños compartidos: qué pena podrían recibir

Este lunes 14 de septiembre el Tribunal Oral Federal N°5 dará a conocer el veredicto del juicio por la causa Sueños Compartidos, entre cuyos principales acusados se encuentran los exfuncionarios kirchneristas José López, Julio De Vido y los hermanos Pablo y Sergio Schoklender.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la audiencia se hará en los tribunales federales de Comodoro Py y, antes de que los jueces den a conocer la decisión que tomaron, los imputados que todavía no dijeron sus últimas palabras podrán hacer uso de ese derecho.

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Qué se está investigando en la causa Sueños Compartidos

En la causa Sueños Compartidos se investiga el supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales que eran manejados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según la hipótesis que planteó la acusación, 206 millones de pesos, aproximadamente, habrían sido destinados a fines diferentes de las obras previstas en distintos distritos de Argentina.

Sergio Schoklender

El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron 6 años de prisión para López, De Vido, los hermanos Schoklender y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, a quienes acusan de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

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También solicitaron penas de 4 años para otros exfuncionarios involucrados en este caso por su supuesta participación en las maniobras investigadas.

Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de los 9 acusados y también plantearon que la acción penal está prescripta porque el plazo máximo de 6 años previsto para este delito ya se cumplió, al considerar como último acto interruptivo la citación a juicio oral del 8 de julio de 2020.

Julio De Vido y José López

La Fiscalía no aceptó este planteo, afirmando que, según su cómputo, el plazo vencería recién el próximo martes 15 de septiembre, un día después de la fecha establecida para el veredicto. Además, argumentó que la prescripción no debería beneficiar a quienes siguieron trabajando como funcionarios públicos.

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El tribunal deberá pronunciarse, entonces, sobre dos cuestiones fundamentales: la responsabilidad penal de los acusados y los planteos formulados por las defensas sobre el paso del tiempo.

Según la Agencia Noticias Argentinas, originalmente, el veredicto estaba previsto para el viernes pasado, pero el TOF 5 decidió postergarlo hasta este lunes. En esa audiencia, Sergio Schoklender hizo uso de sus últimas palabras, mientras que López, De Vido, Pablo Schoklender y Fatala prefirieron no hacerlo.

HM