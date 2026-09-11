viernes 11 de septiembre de 2026
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"No robé, la plata la hice trabajando": le dijo Schoklender a Mercedes Ninci

"No robé la plata la hice trabajando": le dijo Schoklender a Mercedes Ninci

Sergio Schoklender
Sergio Schoklender | Captura Web
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A horas de que el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py dé a conocer el veredicto por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos, Mercedes Ninci interceptó a Sergio Schoklender. "No robé la plata la hice trabajando", dijo Schoklender

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