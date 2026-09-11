BREAKING NEWS "No robé, la plata la hice trabajando": le dijo Schoklender a Mercedes Ninci "No robé la plata la hice trabajando": le dijo Schoklender a Mercedes Ninci Sergio Schoklender | Captura Web Hoy 12:52 Agregar PERFIL en Google A horas de que el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py dé a conocer el veredicto por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos, Mercedes Ninci interceptó a Sergio Schoklender. "No robé la plata la hice trabajando", dijo Schoklender También te puede interesar Fuera de término: el polémico truco legal con el que Milei busca reflotar la causa contra Ari Lijalad Demoras en los trenes de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre Tensión con China: convocaron al embajador argentino por los dichos de Juan Doe Milei sobre los dichos de Trump y las Malvinas: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos" En esta Nota