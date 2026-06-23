El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso en el marco de la causa Odebrecht, que investiga irregularidades en la concesión de obras para la ampliación de dos gasoductos ejecutadas por la constructora brasileña.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, compuesto por los jueces de cámara Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, sentenció también a otros ex funcionarios kirchneristas. El ex secretario de Energía Daniel Cameron recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, mientras que el ex subsecretario de Combustibles Alberto Folgar fue sentenciado a dos años y seis meses.

De Vido irá a juicio oral por enriquecimiento ilícito: quedó firme su procesamiento

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Esta es la cuarta condena que Julio De Vido recibe por causas relacionadas con corrupción en la obra pública. El exministro está preso desde el 13 de noviembre de 2025, cuando se entregó en Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa de la tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema ratificara la sentencia.

Actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria en su chacra de Zárate, beneficio que le fue otorgado en mayo de 2026 por la Cámara Federal de Casación Penal tras sufrir un infarto. Tiene 76 años. Siguió la lectura de la sentencia del tribunal a través de la plataforma de videollamadas Zoom.

Cuáles son las cuatro causas por corrupción que acumula Julio De Vido

La de Odebrecht es la cuarta condena por delitos de corrupción en la obra pública y administración fraudulenta que recibe Julio De Vido, quien fuera el hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner.

La primera fue por la Tragedia de Once (administración fraudulenta por irregularidades en subsidios ferroviarios), por la que recibió cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública, ratificada por la Corte Suprema.

La segunda corresponde a la compra de trenes chatarra a España y Portugal, donde fue condenado a cuatro años de prisión en 2022 por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, y también tiene condena firme.

La tercera es la causa por la importación de Gas Natural Licuado (GNL), que le valió otros cuatro años de prisión en septiembre de 2025 por administración fraudulenta agravada y se encuentra pendiente de revisión en instancias superiores.

Odebrecht, la megacausa de corrupción internacional que atraviesa América latina

El caso de la constructora brasileña Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina, y fue central en la destitución de la expresidenta de Brasil, Vilma Rousseff, y el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. La empresa admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios, políticos y partidos en 12 países (10 de ellos latinoamericanos), para obtener más de cien contratos de obra pública entre 2001 y 2016.

El caso, que estalló en 2016 con el acuerdo de colaboración de la empresa, involucró a expresidentes, ministros y altos funcionarios en naciones como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Argentina, República Dominicana y México, y generó una ola de investigaciones judiciales, renuncias y condenas en toda la región que todavía no se detiene. Prueba de ello es la sentencia de este martes contra Julio De Vido.