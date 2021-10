Jorge Solá, voz de la CGT, sobre Feletti: "El voto de confianza se lo doy al presidente"

Jorge Solá, secretario de Prensa de la CGT, manifestó su apoyo al presidente Alberto Fernández ante la reciente movida estratégica de que asuma Roberto Feletti en lugar de Paula Español en la Secretaría de Comercio Interior. El recambio implica asumir que la lucha contra la inflación "no funcionó". Sin embargo, el gremialista prefirió ser cauto y no opinar sobre el contador púbico sino esperar a verlo en acción.

“Desde la CGT seguimos insistiendo en un control del Estado sobre los precios para que la rentabilidad sea la que tenga que ser y no la que decida el mercado”, indicó a PERFIL. Al ser consultado por si le daba un voto de confianza a Feletti, respondió “El voto de confianza se lo doy al presidente, después esperaremos a ver qué pasa”.

Jorge Solá, secretario de Prensa de la CGT.

Martín Guzman: "El mayor destructor de empleos y empresas fue Macri"

Otro de los puntos que defendió, y que se planteó en el coloquio IDEA, es el de la doble indemnización. Cuestión planteada por los empresarios como principal detractora a la hora de generar empleo. En este sentido señaló que es una protección social importante para los trabajadores, al igual que la prohibición de despidos.

“Igualmente creemos que en una salida hacia la inversión productiva no tendría sentido y podría volcarse a la cobertura normal que tiene la ley de contrato de trabajo. Ahora buscar el otro extremo y modificar las leyes laborales, incluso lo que tiene que ser las indemnizaciones, no me parece la mejor idea”, señaló.

Feletti se reunió con empresarios y pidió congelar por 90 días los precios de 900 productos

Día de la lealtad peronista

La CGT en sus inicios.

Como cada 17 de octubre, desde la CGT celebran el día de la lealtad peronista. Jorge Solá dijo en dialogo con PERFIL que en homenaje a esta fecha marcharan el 18 de octubre bajo la consigna “Desarrollo, producción y trabajo”. La movilización será sin un orador central y se leerá permanentemente un documento consensuado entre los distintos sectores de la Confederación General del Trabajo.

“La movilización la venimos armando hace dos o tres meses. El reclamo es por recuperar uno de los puntos centrales de la doctrina peronista que es la salida de esta crisis económica hacia un país con desarrollo, producción y trabajo”, manifestó.

Se espera que esté la familia Moyano, de hecho, indicó que están en diálogo para coordinar la organización y quieren dar “una imagen de unidad en donde el movimiento obrero presente apuesta a crecer y sacar los índices negativos de pobreza, desempleo y empleo informal”. El recorrido será por Avenida Independencia hasta el monumento del trabajo, y de ahí, desde Paseo Colón hasta Belgrano.

Alberto Fernández recibió a la CGT en medio de las negociaciones con Moyano por la conducción

Elecciones en la CGT

El 11 de noviembre se consagrará a la nueva conducción de la central obrera, y por primera vez, tendrán presente la paridad de género para la elección. Además, los Moyano se entusiasman con presentar lista propia cuando se decidan las nuevas autoridades.

Al ser consultado al respecto, el secretario de Prensa de la CGT dijo que “hace tiempo vienen trabajando para que puedan confluir los distintos sectores que hoy no conforman parte del Consejo Directivo”. Y agregó: “Creemos que la gran cantidad de sectores dentro de la CGT van a estar representados en la conducción. También con las modificaciones estatutarias que tienen que ver con la incorporación del rol femenino, con ampliación de secretarias y con un fortalecimiento de la CGT que es absolutamente necesario. Asique lo veo con muchas esperanzas de que vamos a generar una conducción fuerte y unida”.

bf / ds