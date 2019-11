José Alperovich regresó a la Argentina tras la denuncia en su contra por abuso sexual

El senador nacional José Alperovich llegó este miércoles 27 noviembre a la Argentina tras haber pasado unas vacaciones en Estados Unidos en medio de las cuales se destapó un escándalo al ser denunciado por una sobrina que lo acusó de abuso sexual.

El referente del PJ tucumano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" a las 6:42 a bordo del vuelo 7821 de Latam, proveniente de la ciudad de Miami. El legislador se retiró de la terminal aérea por un sector exclusivo para evitar tener contacto con la prensa que se congregó en el lugar para esperarlo.

El exgobernador regresó de sus vacaciones en Miami el mismo día en el que la Cámara Alta debe tratar su pedido de licencia, el cual fue motivado por la denuncia que hizo una sobrina suya que además es empleada de la senadora Beatriz Mirkin por supuesto abuso sexual.

La presentación judicial fue realizada por la joven de 29 años tanto en Tucumán como en la Capital Federal. "Durante un año y medio, mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual", dice la carta que la denunciante publicó a través del colectivo #NoNosCallamosMás.

"No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirla, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", señala la misiva que escribió la joven. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, explicó que tras tener conocimiento de la denuncia se activó el protocolo pertinente y ella misma se puso a disposición de la familia de la mujer.

Ante la acusación, el tucumano se defendió en las redes sociales y aseguró que se trataba de una "infamia" y una imputación "absolutamente falsa", al tiempo que presentó un pedido de licencia sin goce de sueldo en la Cámara Alta. “Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos. Pues enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante”, escribió en su cuenta de Twitter.

El planteo de Alperovich sería tratado este miércoles por la Cámara alta, antes de la jura de los nuevos legisladores: el ex mandatario norteño presentó el pedido de licencia pero no lo firmó, por lo que en el Senado esperan que ingrese un documento ratificatorio para aprobarlo en la sesión prevista para la tarde, según confirmaron fuentes de la Secretaría Parlamentaria a Noticias Argentinas.

Aunque se encuentre de licencia, el senador continuará teniendo fueros (lo que le da inmunidad de arresto). Esta condición no impide que la causa judicial siga su curso hasta la sentencia, mientras no exista un impedimento de otra índole.



B.D.N./F.F.