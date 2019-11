Michetti, sobre Alperovich: "Las mujeres tenemos como una sensación de que alguna cosa ella ha vivido"

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, habló sobre la denuncia contra el tucumano José Alperovich, quien pidió ayer una licencia a su cargo en la Cámara de Senadores después de que fuera denunciado por su sobrina de abuso sexual.

La titular de la Cámara alta pidió “prudencia” a los medios de comunicación que brinden información del caso a la par que a las instituciones que están implicadas. “Hay una denuncia y hay una persona que también se va a querer defender tal como plantea”, recordó.

“Ahora, de cualquier manera lo primero que se me ocurre a mí es que una mujer que se expone y además con la edad que tiene, es una chica muy jovencita, tiene 29 años, además es pariente del senador. Entonces, que se exponga a esta denuncia de esta manera… Las mujeres creo que tenemos como una sensación de que alguna cosa ella evidentemente ha vivido”, manifestó en diálogo telefónico con el programa Nada personal, que Viviana Canosa conduce por la pantalla de El Nueve.

Michetti agregó: “No quiero ser jueza porque no lo soy y no tengo ninguna posibilidad de serlo porque no tengo la defensa de la persona acusada, pero es muy difícil que una mujer se exponga de esta manera porque todas las mujeres que están en esta lucha lo han dicho siempre”.

En ese sentido, la vicepresidenta recordó el caso de Thelma Fardin que tardó años en denunciar a Juan Darthés. “Son cosas difíciles de poner en palabras para que lo conozca todo el mundo, y para que lo sepa la Justicia y para que empiece un proceso que es muy difícil de atravesar. Entonces, en principio me parece que hay que tener mucho cuidado con hacer muy livianas estas cosas, porque son muy profundas, muy difíciles”.

Por otro lado, Michetti consideró que la situación es aún más delicada cuando existen vínculos de parentesco entre la denunciante y el causado. “Es toda una cuestión que vamos a tener que estar muy atentos, a ser muy prudentes pero también ayudar a que el procedimiento y el proceso vaya por los carriles que tenga que ir y que la gente pueda saber la verdad finalmente”, consignó.

“Creo que hasta ahora hemos actuado de una manera intachable todos los senadores, todo el mundo se ha puesto a disposición. En el caso mío como presidenta de la Cámara lo que sentí en primer lugar obviamente echar mano del protocolo pero también llamar a la familia y para ponerme a disposición para lo que necesitara -no tenía el teléfono de la chica- porque también está pasando una situación súper difícil, sobre todo al ser parientes del senador, que es algo muy complicado. Ellos recibieron con mucho cariño y afecto mi llamada”, explicó Michetti.

Finalmente, la vicepresidenta puntualizó que es el poder judicial el que tiene que tomar cartas en el asunto: “Ahora es la Justicia la que tiene que actuar lo más rápido posible, con la mayor transparencia para que estos casos se puedan desentrañar y entonces sean motivo de que la gente no esté todo el tiempo acusando a la justicia y a las instituciones de que nunca se sabe la verdad”.

B.D.N./FeL