El anuncio sorprendió a todos. Luego de varias nombres que circularon para ser el compañero de fórmula en Cambiemos, el propio presidente Mauricio Macri confirmó que el senador nacional del peronismo Miguel Ángel Pichetto lo acompañará como candidato a vicepresidente. De esta manera, la actual vice, Gabriela Michetti, quedó al margen de la fórmula.

"Es un hombre de Estado, que con el correr de los difíciles años de gobierno supe conocer y respetar por su compromiso con la Patria y las instituciones", expresó Macri en su cuenta de Twitter, tras confirmarse la noticia de que su compañero será uno de los referentes del PJ.

El peronista Miguel Pichetto será el compañero de fórmula de Macri

Por la misma vía, Gabriela Michetti mostró su reacción al enterarse de que no secundará a Macri en las elecciones 2019. "Un abrazo a Miguel Pichetto, un político que siempre buscó el consenso y la gobernabilidad. Estoy convencida de que aportará mucho a nuestro país, tal como lo ha hecho durante su vida política", señaló aceptando la decisión del mandatario.

Un abrazo a @miguelpichetto, un político que siempre buscó el consenso y la gobernabilidad. Estoy convencida de que aportará mucho a nuestro país, tal como lo ha hecho durante su vida política. Nuestro presidente, @mauriciomacri y el partido cuentan conmigo para esta nueva etapa. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) June 11, 2019

En esa línea, hizo una referencia a su futuro político: "Nuestro presidente, Mauricio Macri y el partido cuentan conmigo para esta nueva etapa".

Semanas atrás, tal como adelantó PERFIL, Michetti mantuvo una charla con el mandatario en la que buscó facilitar la decisión de Macri. "Mauricio, hay mucho lío con lo de la vicepresidencia y no quiero ser una carga. No te preocupes. Lo que no me gustaría es enterarme por los medios", le expresó al término de una reunión de gabinete.

Es que la vicepresidenta creyó que con esa frase le quitaría al líder del PRO un peso de encima, en medio de las negociaciones que tenía con el radicalismo por la apertura de la fórmula de Cambiemos. Si bien Michetti no perdió nunca el contacto con Macri, desde hace tiempo está fuera de la toma de decisiones.

Mientras Mauricio Macri decide su fórmula, Gabriela Michetti se mantiene lejos del poder

En ese marco, el Presidente le asignó el rol sin cargo de “embajadora itinerante". Le pidió que vaya a los países a los que —por agenda— él no puede concurrir (pero planea visitar más adelante) para sondear posibles inversiones. Ella está abocada a fortalecer la “institucionalidad” de la vicepresidencia pero se desdibujó bastante su posición interna, la que alguna vez supo tener, como mediadora entre referentes oficialistas y la cúpula de la Rosada.

La elección de Pichetto como vice se da luego de que en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical pidieran al PRO ampliar la coalición. Asimismo, se presumía que un radical podía ser el compañero de fórmula, pero finalmente Macri se terminó decidiendo por un peronista.

ED CP