Espert abrió la puerta a una "mega PASO" opositora pero advirtió: "Está verde todavía"

El ex candidato a presidente, José Luis Espert, adelantó este miércoles 16 de junio que están en diálogo con todo el arco opositor para formar una "mega PASO opositora" en estas elecciones legislativas 2021, aunque aclaró que el acuerdo "todavía está verde como una palta". De todas maneras, aseguró que una de las condiciones es que el frente electoral no se llame Juntos por el Cambio y cambie de nombre.

"La pregunta es si habrá una mega PASO de todo el arco opositor. Puede ser en la Provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, puede ser. Está verde como una palta todavía. Nosotros tenemos nuestros candidatos para Avanza Libertad en la Provincia de Buenos Aires. Puede haber estrategias diferentes depende del distrito. No se ve esto en Ciudad de Buenos Aires, ahí no habrá mega PASO opositora", afirmó el economista liberal entrevistad por TN.

Se lanzó el operativo "Manes candidato"

En esa línea, Espert continuó: "Si hay un acuerdo para una megapaso para todo el arco opositor, frente que debe cambiar de nombre, no va a ser Juntos por el Cambio, puede ser que ocurra o que no. No va a ser una interna de Juntos por le Cambio. Estamos discutiendo nombres, pisos electorales. De armarse ese megafrente electoral, incluirá a ganadores y perdedores. Del uno al diez, estamos en 55% que sí, 45% que no".

Además, tras los rumores de que Facundo Manes iría como candidato de la UCR en Provincia, dijo: "Manes iría en una lista, y yo en otra lista. Yo competiría con Facundo Manes".

Espert insiste y llegó a Macri: quiere una gran interna opositora para derrotar a los K

Por otro lado, el referente del liberalismo también opinó sobre la situación económica: "La Argentina tiene un piso de 50% de inflación para este año. Para agosto, el país tendrá la inflación proyectada en el Presupuesto. Será sustantivamente más alta que el año pasado. Es probable que los salarios no le ganen a la inflación. Tenemos un contexto socioeconómico complicado. No veo explosiones del dólar o la inflación como en 2018".

"En comparación al año pasado, la Argentina crecerá 5%. Es pura estadística. No se sentirá este rebote del gato muerto. En cuanto a nivel de actividad, Argentina hace 10 años que no crece. El deterioro socioeconómico de la Argentina es dramático", aseguró Espert.

Asimismo, comentó: "El sector privado se está fundiendo. El Estado con sus 3 millones de empleados públicos, los 8 millones de jubilados y los 13 millones de planes no puede hacer mucho. Es un invento eso de poner plata en el bolsillo. El Estado está lejos de dar un aumento de salarios".

"Los salarios que podés pagar a la larga depende de la productividad de la economía. Forzar esto es engañar a la gente. El Olimpo de la ciencia es el Nobel. En 1976 se dio el Nobel a quien probó la teoría monetarista de la inflación. A corto plazo emitís y no estalla la inflación, eso ocurrirá a la larga. Es tan bruto esto, el negarlo", agregó el economista.

Espert se acerca a JxC: "Derribamos el muro de Berlín económico o siempre volverá el kirchnerismo"

En ese sentido, manifestó: "Martín Guzmán, al lado de muchos economistas en el gobierno como Axel Kicillof, es el mejor. Él está subordinado a las decisiones de política económica. Si Cristina Kirchner decide, está subordinado a eso. Es una locura lo que dijo Guzmán de que no habrá impuestos más bajos ni gasto público más bajo. Pero puertas adentro, no lo dice".

"La inflación es un fenómeno monetario. En el tema inflacionario, son brutos y no entienden. En el tema de la salud, son perversos. Gastaron 20 millones en salvar a Pescarmona en vez de comprar vacunas", añadió.

Y concluyó: "Tiene que haber otra gente manejando la cosa política. Tiene que haber una renovación. Es detestable este fango de la política. Me metí porque me aterra cómo sigue el camino de la Argentina".

ED/ DS