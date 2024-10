El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, José Luis Espert, y el diputado Carlos Castagneto quedaron al borde de una pelea a golpes de puño luego de protagonizar un tenso cruce durante una sesión de trabajo parlamentario.

La tensión se desató este martes 22 de octubre luego de que Espert le apagó el micrófono a la legisladora de izquierda Viviana Biasi y apuró a Juan Manuel Pedrini para que realizará sus preguntas y continuar con la sesión. No obstante, el legislador se quedó en silencio y expuso el cruce entre Biasi, quien gritaba con el micrófono apagado, y el titular de la Comisión.

Espert, enojado por la situación, le insistió a Pedrini para que hablara e incluso amenazó con levantar la sesión. "Ustedes son maleducados", lanzó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda señalando a los legisladores kirchneristas.

"A mí no me señala nadie", le reprochó Castagneto, quien se levantó y se fue sobre el legislador de La Libertad Avanza. Ante su reclamo, Espert le retrucó: "¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Si te señalo qué vas a hacer?".

Ante la sorpresa de los testigos de la situación, ambos comenzaron a intercambiar acusaciones mutuas y chicanas frente a uno de los micrófonos encendidos y ante el secretario de Deporte y Turismo, Daniel Scioli, quien estaba allí para responder algunas preguntas sobre su gestión.

En primer lugar, Castagneto se dirigió a Espert y lo increpó: "¿Quién sos? Hablame bien porque yo siempre te hablé bien. Yo trato bien a la gente, a mí no me señala nadie". De fondo, algunos de sus colegas le pedían "calma, Carlos, calma".

"Sí, yo te señalo, mirá", insistió el presidente de la Comisión, poniéndole más leña al fuego e insistiéndole a Pedrini para que realice su pregunta. En paralelo, varios de los presentes se acercaron a la mesa principal para evitar una posible agresión física entre ambos.

Frente al micrófono abierto, Espert le advirtió a Castagneto "no me toques, no me toques". El legislador lo calificó como "agresivo" y ambos quedaron cara a cara, rodeados de otros legisladores que los separaron y evitaron que se desate una pelea física. La discusión continuó unos minutos más, aunque con el micrófono apagado.

El cruce entre Espert y Biasi que desató la discusión

En un momento de la sesión, Biasi dudó del conocimiento de Scioli en materia de políticas ambientales y lo criticó por su gestión como gobernador bonaerense. Frente a sus cuestionamientos, Espert la interrumpió y lanzó: "El secretario Scioli está acá para responder sobre el Presupuesto 2025, no para responderle a usted un examen sobre sus conocimientos de ambiente. ¿Estamos?".

"Pregunte sobre el Presupuesto 2025 y seguimos. Si no, le doy la palabra a una diputada que sí quiere preguntar sobre el Presupuesto 2025", agregó el titular de la Comisión y la apuró diciéndole "vaya redondeando", mientras de fondo comenzaban a escuchar quejas y reproches por el ida y vuelta en el salón.

Ante el apuro, la legisladora le respondió: "Usted no me va a decir lo que yo tengo que decir". Como respuesta, Espert le apagó el micrófono y le otorgó la palabra a Pedrini, de Unión por la Patria, quien se quedó en silencio a pesar de haber sido instado a apresurarse.

"¿Va a preguntar? Si no, sigo con otro diputado, eh", insistió el economista libertario y procedió a darle a palabra a Rogelio Iparraguirre, quien también se quedó en silencio, por lo que el presidente de la Comisión amenazó: "Te levanto la sesión eh".

Espert continuó apurando a Pedrini, quien dijo "estoy en eso", a lo que el libertario lo chicaneó: "Lo veo lento, diputado". El último comentario desató un cruce entre ambos luego de que el legislador le reclamara por sus modos con "violencia verbal" y el presidente de la Comisión respondiera calificando a los kirchneristas de "maleducados".

Ante las quejas y reclamos de varios legisladores, el economista libertario le agradeció su presencia a Scioli y dio por levantada la sesión. No obstante, a partir de la tensión que se había desatado, la sesión continuó, dando pie al cruce de Espert con Castagneto.

AS/ff