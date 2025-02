Juan Carlos Maqueda, duro contra Milei por la designación de Lijo y García-Mansilla: "Horrible decisión"

El exmagistrado Juan Carlos Maqueda, quien formó parte del máximo tribunal hasta el pasado 29 de diciembre, cuestionó la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema realizada por el presidente Javier Milei y calificó como "horrible" la actitud del mandatario.

"A mí me pareció horrible el decreto", expresó durante una entrevista con LN+ y justició: "Es horrible la actitud del Poder Ejecutivo, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias toma esta decisión cuando no se trata como ellos lo trataron de justificar, que si el Senado no lo trató durante el año pasado entonces hay que apelar a esto".

"No sé en qué lugar de la Constitución lo dice. Esto no es así. Los pliegos tienen que seguir en el Senado, y se tiene que seguir dialogando y buscando un acuerdo. Ese es el espíritu de la Constitución", remarcó el exintegrante del máximo tribunal e insistió: "Es horrible la actitud del Presidente".

Sobre la manera en la que el presidente libertario designó a Lijo y García-Mansilla dentro de la Corte, consideró que "da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad".

"Creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, que está en el artículo 99 inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene, pero esto no quiere decir que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones como las hay", explicó.

El exmagistrado recordó que el procedimiento se incorporó en la reforma constitucional de 1860 y amplió: "Ese artículo 19 inciso 19 no puede postergar de hecho lo que es el artículo 99 inciso 4, que es donde la Constitución reformada en 1994 establece cómo se deben elegir los miembros de la Corte Suprema, en adelante".

"El Senado está en condiciones de rechazar estas designaciones", aseveró Maqueda y subrayó que "hay antecedentes jurisprudenciales que uno los puede rastrear, donde la Corte se ha expedido, que si el Senado trata un pliego y lo rechaza, el juez debe dejar de prestar funciones en el mismo momento".

El también exdiputado y senador, concluyó: "Eso puede pasar en cualquier momento. Lo que establece la Constitución es un límite. El Senado puede convocar al tratamiento de los pliegos en cualquier momento, y su resultado dirá si esos jueces siguen o no en la Corte".

Maqueda: las diferencias con las designaciones de los jueces de Mauricio Macri

En otro momento de la entrevista, Maqueda comparó las designaciones de Milei con los nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que fueron realizadas por el expresidente Mauricio Macri durante su paso por la presidencia y remarcó dos diferencias.

"La primera es que en aquel decreto de designación de Rosatti y Rosenkrantz estaba contemplado en un artículo primero designarlos por decreto en comisión y en un artículo segundo elevar los pliegos al Senado", señaló en primer lugar.

En segundo lugar, sostuvo: "La segunda gran diferencia es que Macri esto lo hizo a los diez días de haber asumido y cuando no se daba el debate que se da hoy en día, donde este decreto presidencial, que no es de necesidad y urgencia, se lleva a cabo a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias".

"La gran diferencia de esto es que tanto Rosatti como Rosenkrantz estuvieron en un término de tres, cuatro o cinco meses en el Congreso, específicamente en el Senado, cumpliendo con la manda constitucional y así se pudieron integrar a la Corte en paridad con los otros cortesanos", cerró.

