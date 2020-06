Marino, supuesta víctima de la AFI macrista: "Sospecho de todos menos de Coti Nosiglia"

El senador radical Juan Carlos Marino volvió a ser noticia en los últimos días luego de que se revelaran audios que vinculan a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri con una supuesta operación en su contra para bajarlo de su candidatura a la gobernación de La Pampa.

Con la evidencia en la mano, el legislador confirmó en diálogo con PERFIL que se está trabajando en una presentación para ser querellante en la causa que investiga el espionaje ilegal, que involucra cientos de expedientes de periodistas, dirigentes y otras personalidades del ámbito público.

El 13 de diciembre de 2018, el senador radical Juan Carlos Marino recibió una denuncia por presunto abuso sexual por parte de una empleada del Congreso. El autor de la Ley Justina para impulsar la donación de órganos se había bajado de una candidatura a gobernador en la provincia de La Pampa apenas ocho días antes, ante la falta de acuerdo dentro del frente Cambiemos pero las listas recién cerraban el día 20 de diciembre.

"Desde un primer momento supimos que era una operación, me consideraba inocente, a mí ni siquiera me había notificado el juez", recordó Marino sobre el turbulento diciembre.

Cuando se conoció la denuncia, el senador bajó al recinto de la Cámara Alta y pidió que se tramite su desafuero para no entorpecer el trabajo de la Justicia. El cuerpo no avanzó en dicho trámite y ocho meses más tarde, en agosto de 2019, Marino fue sobreseido, pero su perfil mediático ya había quedado profundamente dañado.

La denunciante, María Claudia Guebel, apeló la decisión ante la Cámara Federal, pero se le volvió a dar la razón a Marino en octubre de ese año.

El audio que se conoció durante el fin de semana involucra al ex agente de la AFI Alan Ruiz, en el que asegura que sectores del radicalismo hicieron una operación para ensuciar a Marino para bajarlo de su candidatura.

“La cosa fue así, el chabón (ex secretario de Deportes, Carlos Mac Allister) llamó a una consultora para medirse como gobernador de La Pampa. Entre los resultados posibles parece que Marino era de los tipos que más medía del radicalismo y lo operaron los radicales. Ahí lo apuntan al Coti (Nosiglia). Lo operaron de ahí, lo hicieron mierda”, afirma Ruiz en ese audio.

El agente también menciona a Silvia Majdalani, que durante la presidencia de Mauricio Macri era la segunda al mando en la AFI.

Sin embargo, Marino no cree que las responsabilidades de la operación tengan que ver con su correligionario. "Sospecho de todos menos de Coti Nosiglia", ratificó Marino a PERFIL, quien identificó al histórico referente porteño y ex ministro alfonsinista como "un amigo de toda la vida".

Si bien no tiene en claro de dónde pudo haber surgido la operación en su contra, Marino insiste en que tuvo que ver con el temor de que a último momento revisara su decisión de no ser candidato y se presentara con una lista propia, en medio de los cortocircuitos internos de Cambiemos. Mac Allister, del PRO, finalmente perdió las PASO con el radical Daniel Kroneberger, quien no pudo contra el peronista Sergio Ziliotto que se convirtió en gobernador en mayo de 2019.

Al ser consultado sobre qué sensación le produjo enterarse sobre la posible existencia de una operación de inteligencia en su contra, Marino manifestó: "Tengo sensaciones encontradas, viví un infierno a partir de ese diciembre, con mi familia, con mi equipo", relató.

Allí recordó que la denuncia llegó luego de la aprobación de la Ley Justina "de la que somos autores y que revolucionó la Argentina y nos encontramos con esto. Pero también tengo la alegría de saber que no nos equivocamos".

Marino tiene 56 años; pertenece al partido radical; está casado y tiene dos hijas. Inició su actividad política en 1983 y se desempeñó como integrante de la Mesa y presidente del Comité de su localidad, Miguel Riglos. En 2003 asumió como senador, renovó la banca en 2009 y 2015.

Además, en 2007 y en 2011 fue candidato a gobernador de La Pampa por el Frepam (Frente Pampeano Cívico y Social, que integran la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Fregen y otros partidos). En la Cámara alta fue secretario del bloque de la UCR y ahora se desempeña como vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Servicios de Inteligencia, que precisamente tendrá a su cargo parte de la investigación sobre el escándalo del espionaje.

MC