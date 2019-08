Grabois en la marcha de San Cayetano: "A Macri no le creo ni cuando grita"

La tradicional celebración religiosa de San Cayetano adquirió este año electoral una connotación especial en medio de una grave crisis económica, con aumento de la pobreza y el desempleo. Distintas organizaciones sociales organizaron una marcha contra el Gobierno de Mauricio Macri para reclamar por “paz, pan, tierra, techo y trabajo". El referente social Juan Grabois es uno de los dirigentes que encabeza la movilización, que arrancó en el cruce de la calle Cuzco con la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Liniers, y finaliza en el Congreso de la Nación, donde se realiza el acto de cierre a las 13.

De la marcha participan la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones, a las que se le sumarán más en otros puntos del recorrido, como desde las estaciones de Retiro y Constitución y las inmediaciones de la Plaza Miserere.

"Este es un gobierno criminal que atenta contra todos los valores que representa San Cayetano. El domingo el pueblo argentino va a terminar con este proyecto deshumanizante", aseveró Grabois en referencia a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de este 11 de agosto, en declaraciones realizadas al inicio de la marcha.

"A Macri no le creo ni cuando grita. Todo es falso en él. Esto no se aguanta más, no podemos tolerar cuatro años más de macrismo", manifestó el referente social en diálogo con el programa Habrá Consecuencias que se emite por Destape Radio.

Entrevistado por el ciclo Salvemos Kamchatka, de FM La Patriada, Grabois sostuvo: "El último año el Gobierno arrojó a 4 millones de personas a la pobreza". Sobre los cuestionamientos acerca de la intención política de la movilización a pocos días de las primarias, remarcó: "Nos movilizamos antes de Macri, con Macri y vamos a seguir movilizándonos después de él, hasta que no haya ningún pobre en la patria”.

Por su parte, el coordinador nacional de la CCC, Juan Carlos Alderete, tildó de "infame" al Gobierno y dijo que "no reacciona para nada" ante la realidad que vive el país.

B.D.N./F.F.