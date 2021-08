Grabois: "La transversalidad gorila ataca de nuevo, Lanata y Verbitsky son dos desgraciados"

Tras la marcha por el día de San Cayetano del 7 de agosto, en la que los movimientos sociales pidieron por techo, tierra y trabajo, el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois apuntó contra los sectores “que odian” a los trabajadores que reciben planes sociales.

Además, cuestionó los dichos de los periodistas Jorge Lanata y Horacio Verbitsky: “Son dos desgraciados”.

“No son individuos sueltos. Expresan las ideas de dos sectores que nos odian. Los dueños de la pelota de uno y otro lado”, escribió Grabois en un extenso escrito que publicó en sus redes sociales, en el que consideró que “la transversalidad gorila ataca de nuevo”.

“Verbitsky a pesar de las múltiples pruebas de su inmoralidad, abusos de poder, misoginia, sigue siendo como un gurú para la primera plana del Frente de Todos. Lo mismo puede decirse de Lanata. Tienen ese talento”, planteó.

El dirigente social dijo que la movilización del 7 de agosto fue “llena de emoción y mística donde los de abajo sólo piden un pedazo de tierra, un techo, un laburo digno”, y cuestionó las críticas de distintos sectores: “Pero ellos no pueden ver eso. Ven “planeros”. Ven “gente arriada”. Ven dirigentes que les caen mal. No pueden ver el fenómeno social que expresa”.

Juan Grabois sobre la crisis social: "No se podrá evitar el estallido del pueblo pobre"

En palabras de Grabois, “hay una obsesión histérica contra los "planes sociales". “Nos ponen a nosotros como responsables de la pobreza del país porque organizamos a la gente que los recibe. Los más descarados dicen que nosotros tenemos la gente como rehenes. Los más amables repiten que hay que "convertir los planes en trabajo". Y siguen tratándonos como mierda. Los de adentro y los de afuera”, publicó.

Los trabajadores que cobran el Salario Social Complementario en el marco del Programa Potenciar Trabajo, manifestó, “trabajan, trabajan, trabajan. Dejen de mentir con que no trabajan lpm. Trabajan más que muchos [email protected], [email protected], funcionarios, intendentes, gobernadores y la infinidad de ñoquis que tienen con sueldos diez veces superiores a los de las doñas que sostienen el comedor de lunes a lunes o de los cartoneros que empujan la carreta bajo la lluvia. Se tienen que lavar la boca antes de hablar de nosotros burócratas de la política, ustedes inmorales, ustedes vendidos y coimeros”, apuntó.

El líder de la UTEP señaló que “la famosa "caja" del Potenciar Trabajo es el 0,097% del presupuesto nacional, (...) No se obsesionen. Nadie se hizo rico con el Potenciar Trabajo. El salario social complementario y la ayuda para los proyectos productivos la sacamos por una ley aprobada por unanimidad. Es poquito, casi nada, pero le ha dado una tabla de salvación a un millón de personas”, amplió.

"Verbitsky, siempre fuiste botón, delator y traficante de información", dijo Grabois

Respecto de los comentarios de que había enojo de parte de los movimientos sociales por el cierre de listas y los precandidatos del Frente de Todos, aclaró: “La otra cantinela que se escuchó estos días. Que estamos calientes por el cierre de listas (...) Nunca pedí nada para mí. Pedí si para las mejores personas que hay en este país: las cartoneras que reciclan el descarte de tu consumo como Natalia Zaracho, las campesinas que producen los alimentos que vos comés en quintas alquiladas como Elsa Yanaje, las mujeres que salieron de la prostitución y ayudan a otras como Daniela Castro. Que además son cuadros más formados y más inteligentes que el 70% de los diputados que hoy tenemos ¿Está mal pedir eso?”.

En ese tramo de la misiva, volvió a apuntar contra el periodista Horacio Verbitsky: “Sí, Verbitsky, me fue como el orto en esto, tenés razón. ¿Estás contento? Sí Verbitsky, estaba caliente. Es cierto. Tuve algunas peleas. Te felicito por hacer inteligencia ilegal y obtener documentos privados para divulgarlo. Siempre fuiste botón, delator y traficante de información, entre otros atributos que te acompañan”, lanzó.

Y continuó: “Pero no te confundas. Me fue como el orto promoviéndolas a ellas porque son negras. Promoviendo a militantes de clase media orgánicas al Frente Patria Grande me fue siempre muy bien. Este cierre de lista no fue la excepción. (...) Yo quiero ver como diputada a la cartonera, a la horticultora, a la que era prostituta y ahora es dirigente política. Las que vos no podrías ver como otra cosa que como tus empleadas domésticas. Milito para que ellas tengan poder. Pero me va mal perro… cada vez que trato hay una barrera clasista y xenófoba que por más lenguaje inclusivo, documento no binario y caretaje progre no se rompen. Los negros quedan del otro lado de la puerta”.

Posted by Juan Grabois on Monday, August 9, 2021

Dimensión Grabois | Entre la realidad social y la ficción política

En esa línea, agregó que “aunque no nos hubieran dado absolutamente nada en ninguna lista en 2019”, igual “hubiéramos defendido a Cristina porque a pesar de todo lo que no hizo y de todos los errores que cometió y comete, a pesar de todos los corruptos que hubo en su gobierno y los mediocres que todavía la rodean, fue la presidenta de la democracia que más hizo por ampliar los derechos sociales, la que más atacaron los sectores corporativos y la que más quieren los pobres”.

En el mismo sentido se expresó sobre el apoyo a Alberto Fernández en 2019: “Aunque no nos hubieran dado ni agua hubiéramos militado el Frente de Todos y la candidatura de Alberto, no porque su liderazgo nos convoque o nos enamore, sino simplemente porque sabíamos que sacar al macrismo era una tarea imprescindible para frenar la destrucción del país”.

“La razón por la que nos odian es porque les recordamos a los negros de mierda que ustedes desprecian o que ignoran o que no priorizan, con los que no pueden compartir ni 20 minutos sin sentirse incómodos; porque les mostramos en la cara que la sociedad que construyeron ustedes, sí, ustedes, los copropietarios del sistema, es la mierda de sociedad que tenemos”, sostuvo el referente social. Eso, dijo, “no les da la razón ni los exime de errores”. “Pero por favor, dense cuenta, eso nos da derecho a que hagan un esfuerzo por entender qué somos y dejen de acusarnos de lo que no somos”, dijo.

Por último, Grabois planteó cómo define su trabajo desde las organizaciones sociales: “Luchadores contra la pobreza. Servidores del Pueblo. Los mejores. Las mejores. O muéstrenme gente mejor que la nuestra porque yo no la conozco. Para nosotros esto no es joda. Acá dejamos la vida y nos vamos a morir luchando”, finalizó el escrito.

