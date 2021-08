En Plaza de Mayo, los movimientos sociales reclaman tierra, techo y trabajo

Tal como estaba previsto, este sábado los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron desde Liniers hasta Plaza de Mayo en el marco del día de San Cayetano para reclamar por techo, tierra y trabajo. Además, piden la creación de un salario básico universal.

"Unidos, caminamos por Tierra, Techo y Trabajo. Movilizamos concentrando la lucha histórica de los descartados y las descartadas que creamos nuestro propio trabajo para mantener a nuestras familias y lo queremos dotar de derechos", señalaron desde la UTEP, la organización gremial que representa a los trabajadores de la economía popular y que convoca la marcha-procesión en el día del patrono del trabajo desde hace cinco años.

"Las trabajadoras y los trabajadores de la Economía Popular marchamos desde San Cayetano a Plaza de Mayo para que se escuche el grito de los excluidos, que desde todos los rincones de la Patria reclaman por el derecho a un Salario Básico Universal", agregaron desde la organización comandada por Esteban "el Gringo" Castro, afín al Frente de Todos.

La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) es una entidad gremial que representa a trabajadores de la economía informal, como vendedores ambulantes, cartoneros y pequeños agricultores. (Foto: @UTEoficial)

Si bien en los últimos días los dirigentes populares afirmaron que no se trataría de un acto político, el objetivo de la convocatoria es servir de llamado de atención al Gobierno actual, apelando no a su responsabilidad sobre la grave situación económica y social, que adjudican a Mauricio Macri, la pandemia de coronavirus y el Fondo Monetario Internacional, sino a la necesidad de que éste responda al "grito de los excluidos" convocados este sábado.

“No escuchar este grito, no actuar en consecuencia, no priorizar la tarea impostergable de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, formalizar las actividades de economía popular y crear nuevas formas de trabajo para quienes hoy no lo tienen, traerá más sufrimiento, violencia y conflictividad en el país”, había vaticinado el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois el día anterior a la convocatoria.

Parte de los reclamos de estos movimientos sociales son las famosas "3T": tierra, techo y trabajo, especialmente la creación de empleo genuino. Pero además, exigen que el país garantice un salario básico universal para los sectores vulnerables de la economía por encima del nivel de indigencia, ya que según señalaron, "tiene la capacidad para hacerlo". Otro de los focos de reclamo es la generación de créditos no bancarios para el desarrollo productivo de los trabajadores informales a través de cooperativas y mutuales.

La concentración comenzó pasadas las 8 en la Iglesia del santo patrono del trabajo en el barrio porteño de Liniers. La caravana compuesta por un sinfín de banderas de todos los colores avanzó por la avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo pasado el mediodía, donde fue el masivo acto en el que expusieron los principales referentes de la UTEP, entre ellos el secretario general Esteban “Gringo” Castro y el secretario gremial adjunto, Gildo Onorato (ambos del Movimiento Evita), Fredy Mariño (CCC), Norma Morales (Somos-Barrios de Pie) y Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán).

Se trata de la primera manifestación de organizaciones sociales afines al Frente de Todos desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Cientos de miles de manifestantes de las agrupaciones Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), marcharon desde Liniers temprano en la mañana hasta Plaza de Mayo.

La marcha-procesión en el Día de San Cayetano, el patrono del trabajo, es convocada cada 7 de agosto desde hace 5 años. (Foto: @UTEoficial)

Otros reclamos

Además de las "3T" y un salario universal, las organizaciones sociales promueven un “Plan Plurianual de Desarrollo Humano Integral”, con el fin de impulsar las economías regionales, las Pymes, la conectividad digital y la integración urbana de los barrios populares.

A su vez, insisten en la necesidad de una reforma agroalimentaria que “termine con el modelo extractivista” y “una industria alimentaria oligopólica que hace los alimentos inaccesibles”, en referencia a los dueños de los campos, “mientras los verdaderos productores de alimentos –agricultores familiares, pequeños productores, campesinos y pueblos originarios- subsisten sin tierra propia y en condiciones de extrema precariedad”.