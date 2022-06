Fioribello y la declaración de Sofía Pacchi: "No influirá en la situación del presidente ni de la primera dama"

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez ya cumplieron con su parte del acuerdo de reparación integral pero aún están a la espera de que se firme su sobreseimiento en la causa por le festejo de cumpleaños de la primera dame en Olivos, en plena cuarentena.

Cuando eso ocurrió tras la homologación del juez federal Lino Mirabelli parecía que el caso quedaba atrás. Sin embargo, esta será una semana clave a partir de cuatro declaraciones indagatorias que se llevarán a cabo entre este martes 28 y el jueves y que, para el abogado Juan Pablo Fioribello, no influirán en la situación procesal de las personas que defiende.

Expectativa presidencial por la declaración de Sofía Pacchi, que será clave para el cierre del “Olivosgate”

El letrado representa a Yáñez, a Santiago Basavilbaso, Emmanuel López y a Fernando Consagra, todos imputados en la causa por haber participado el 14 de julio de 2020 de la reunión en la Quinta de Olivos a pesar de que en ese momento no estaba permitido. Pero Fioribello también fue, junto a Mariano Lizardo, el ideólogo de la estrategia que llevó al presidente a las puertas del sobreseimiento.

El abogado está confiado de que en los próximos días Mirabelli finalmente firmará la resolución con los sobreseimientos y, en declaraciones a PERFIL, asegura que las indagatorias de Rocío y Florencia Fernández Peruilh (martes), de Sofía Pacchi (miércoles) y de Stefanía Domínguez (jueves) sólo influirán en la situación procesal de cada una de ellas, sin repercutir al resto de los imputados. A su vez, tras un fin de semana en el que hubo versiones acerca de un supuesto planteo a Pacchi para que vuelva a la estrategia oficial, dijo que no volvería a ser su representante.

Fiesta en Olivos: se demora el sobreseimiento de Alberto Fernández y Arroyo Salgado vuelve a escena

¿Por qué cree que la declaración de Sofía Pacchi no provocará cambios en la situación de Fabiola Yáñez y por consiguiente del propio Alberto Fernández?

No tendrá absolutamente ninguna incidencia la declaración porque es el Ministerio Público Fiscal el que tiene a cargo el impulso de la acción y prestó su conformidad con el acuerdo, que fue homologado por el juez. La estrategia que elija cada uno tiene una resolución particular y no afecta al resto.

La cena del 14 de julio del 2020, día de cumpleaños de Fabiola Yáñez.

¿O sea que lo único que puede incidir judicialmente es la decisión que tome la Cámara Federal ante los pedidos de quienes quieren ser querellantes para oponerse a la reparación?

Eso se está resolviendo en estos días y no me cabe ninguna duda que los pedidos van a ser rechazados en su totalidad porque no tienen la entidad para ser querellantes. En el caso del resto, insisto con que cada imputado tiene la posibilidad de manejar su proceso a través de los defensores. Nosotros indicamos que el camino era solicitar la reparación y extinguir la acción penal, los resultados están a la vista: la gente que estuvo bajo mi tutela recibió la homologación del juez y en breve saldrán los sobreseimientos.

Piden rechazar la donación de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para cerrar la causa: "Es plata del sueldo que pagamos todos"

¿Hay miedo entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández de lo que pueda llegar a decir Sofía Pacchi, que supo trabajar en el equipo de la primera dama?

Ni el presidente ni su mujer tienen miedo de lo que pueda declarar cualquier persona en la causa.

¿Por qué?

Porque su situación procesal está cerrada y encaminada.

Durante el fin de semana hubo versiones que hablaban de un supuesto intento del presidente y la primera dama para que Pacchi deje a Burlando y vuelva con usted, que fue su defensor desde el inicio de la causa hasta que pasó de Comodoro Py a San Isidro. ¿Volvería a defenderla?

Estuve con ella pero renuncié por serias diferencias en la manera de proceder en la estrategia judicial. También tuve la representación de todas estas chicas que están siendo llamadas a indagatoria, pero había diferencias en el manejo por eso renuncié de manera directa.

¿Y volvería a defenderla a Sofía Pacchi?

No, no volvería a hacerlo.

