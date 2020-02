Jubilaciones de privilegio: un sector del PRO apoyaría el proyecto oficial

Esta semana, el Congreso comenzará a debatir la reforma a los regímenes previsionales especiales, a partir de un proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo, con el cual se busca terminar con las jubilaciones de privilegio. Si bien se trata de una norma que tiene un amplio consenso social, al mismo tiempo hay legisladores que tienen reparos, dado que muchos jueces podrían anticipar su retiro para no ser alcanzados por la reforma a la hora de jubilarse. De hecho, miembros del Consejo de la Magistratura alarmaron sobre 400 vacantes que se generarían en el Poder Judicial.

Sin embargo, el senador nacional por el PRO Humberto Schiavoni afirmó este lunes que está a a favor de que no exista ningún régimen de privilegio en el sistema previsional. Si se toma en cuenta que se trata de uno de los referentes históricos del partido, pareciera abrirse la posibilidad de que el macrismo acompañe el tratamiento de la norma.

"En lo conceptual estoy de acuerdo con que no exista ningún régimen de privilegio, salvo particularidades de la propia actividad, que no sería en estos casos", declaró Schiavoni, en declaraciones a radio La Red.



No obstante, adelantó que los legisladores de Juntos por el Cambio analizarán la "letra chica" de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para saber "exactamente cuál es el alcance de la norma".

Diplomáticos y judiciales defienden sus jubilaciones

Como era de esperarse, mostró cierta preocupación ante la posibilidad de que haya una catarata de renuncias en el Poder Judicial.

En pie de guerra. Tanto los funcionarios judiciales como los diplomáticos se oponen fervientemente a esta eliminación de privilegios. Días atrás, PERFIL habló con Marcelo Gallo Tagle, juez del Fuero Civil y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn). Gallo Table opinó que este intento de ajuste de las cuentas públicas, va a generar más gastos al erario: "Va a haber gente que se va a ir, entonces se va a incrementar la masa de jubilados y va a tener que pagarse el tema de esa gente. Cuando esa gente se vaya, su aporte jubilatorio no lo va a hacer nadie hasta que no venga el juez definitivo y a veces hasta esa cobertura pasan años”, anticipó.

Además, el magistrado indicó: "Entonces no solo en lo inmediato, que el objetivo era reducir esto, va a haber mucha gente que se va a ir, sino que no van a tener los ingresos de esos aportes. En la actualidad ya hay un 25% de vacantes, lo que significa que hay un 25% de aportes jubilatorios de nuestro sistema que no se hacen".

Quien también habló con PERFIL fue Marta Insausti de Aguirre, titular Asociación de Profesionales del Servicio Exterior de la Nación (Apsen), es decir, representante de los diplomáticos. Esta fue su visión: "Le dicen reforma, pero es una derogación. Se dejaría de tener en cuenta la especificidad de la carrera, que amerita un régimen especial. Entendemos la situación del país, que todos debemos ser solidarios y hacer nuestro aporte, pero este es un cuerpo profesional, de los pocos que tiene la Argentina, con requisitos de ingreso, permanencia y carrera y, a veces, con condiciones bastante extremas, destinos que no disponen de las mismas condiciones de vida que Buenos Aires para el funcionario y su familia. Y ahí radica otra cuestión: esta es una jubilación para un grupo familiar, porque la mayoría de los cónyuges, muchos de ellos profesionales, deben abandonar sus carreras y dejan de aportar".

JPA/MC