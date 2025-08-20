Este miércoles se realizará en el Congreso una nueva movilización que reunirá a jubilados junto con representantes de las dos ramas de la CTA y del gremio estatal ATE. La protesta exigirá a la Cámara de Diputados el rechazo de los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad.

Tras una vigilia que comenzó este martes en la Plaza de Mayo en reclamo del rechazo legislativo a los vetos, familiares y personas con discapacidad se congregarán frente al Congreso.

Marcha de jubilados en el Congreso

Los jubilados, por su parte, iniciarán su recorrido desde las 15:00. En tanto, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma comenzarán su movilización desde las 12:00.

ATE convocó a una Jornada Nacional de Lucha que incluye un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, asambleas en distintas reparticiones y movilizaciones en varios puntos del país.

La oposición en Diputados contra los vetos de Javier Milei

Los diputados nacionales tienen previsto convertir en ley los proyectos promovidos por los gobernadores sobre la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles líquidos.

Estos temas, junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de emergencia en discapacidad, concentrarán la máxima atención durante la sesión convocada por los bloques opositores.

En la marcha del miércoles pasado, dos personas fueron demoradas por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Congreso.

El Gobierno es optimista con los vetos, pero deja la puerta abierta a mejoras en discapacidad

Dos trabajadoras de prensa del gremio ATE fueron demorados el miércoles pasado frente al Congreso

ATE informó que se trató de dos trabajadoras de prensa del gremio que también realizan tareas para el Laboratorio del Pensamiento Popular. Señalaron que “fueron entrevistadas por el Ministerio Público de la Defensa en la Oficina Central de Identificación, ubicada en Combate de los Pozos 155” y luego trasladadas a la Alcaidía Comunal 15, en el barrio de Chacarita.

A los reclamos habituales de cada miércoles, la semana pasada se sumó el rechazo al veto del presidente sobre la ley que establecía aumentos para jubilados y la extensión de la moratoria previsional.

