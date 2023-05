Luis Juez, precandidato a gobernador por Córdoba, se emocionó en una entrevista televisiva al mencionar el problema de salud de su hija Milagros y también lanzó duras críticas contra Alberto Fernández. Por otro lado, calificó de “ejemplo paupérrimo” la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Emocionado como en la sesión de abril donde el Senado aprobó con media sanción el proyecto que crea el Certificado Único de Discapacidad (CUD), Juez habló de las promesas que le hizo a su hija Milagros, quien nació con parálisis cerebral. “Cuando tenía puesto un respirador, yo juré por mi vida que me iba a volver intransigente. Y además le prometí que iba a ser decente. Es una de las promesas que tengo con ella, un compromiso que tengo que asumir”, expresó el congresista cordobés este martes 23 de mayo.

“Si hoy en día vos me preguntás por qué peleo, te diría que peleo por ella, porque es un compromiso que tengo con ella, aun cuando ella no se de cuenta. Porque mis otros tres hijos se dan cuenta de lo que me pasa. Pero Milagros no. Por eso tengo mi palabra de honor, y se la di a ella”, acotó Juez en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+). Y completó: “Le dije a Dios ‘si mi hija sale de acá’… Siempre le juré a Dios que si me la devolvía con vida, esa iba a ser mi contribución”.

Por otro lado, rememoró el momento en el cual su esposa debía decidir entre abortar o continuar con el embarazo y develó que lo único que le exige su hija es amor. “Capaz que si yo hubiese tomado otra decisión, te hablaría de mi hija como una personita que estuvo un tiempo con nosotros y se fue. Pero la tengo ahí. Es demandante. Ella solamente quiere amor. No quiere nada más. Ella no te pide nada. Ella solo quiere amor. No quiere zapatillas de marca porque no camina”, sostuvo.

Emocionado, el exintendente cordobés dijo que “para cuidarla tenés que ser un buen tipo” y aseguró: “Dios no le da ángeles a cualquier gil. Entonces, te obliga a decir lo que tengas que decir. Yo siento cada cosa que digo. No puedo mentir y menos a mi hija. Por ella, no puedo convertirme en un cínico”.

Juez recordó también los momentos de culpa que atravesó por el estado de salud de su hija y mostró su costado religioso. “Al principio yo me cuestionaba todo. Tan mala persona no soy, me decía. Tengo miles de defectos pero no más que el ciudadano común. Me reprochaba”, reconoció.

Luis Juez se quebró al hablar de la discapacidad de su hija en el Senado

“Pero después me di cuenta de que Dios me regaló algo que no tenía. Milagros no conoce la maldad. Nunca tiene un pensamiento horrible ni puede desearle nada malo a nadie. No sabe. Es un ángel en estado puro. Se ríe y es puro amor”, describió.

Luis Juez sobre Alberto Fernández y la pelea Larreta-Bullrich

En su análisis de la coyuntura política, Luis Juez no tuvo reparos en criticar a Alberto Fernández y consideró que existe una “grieta de valores”. “Para mí, es el peor presidente de la República Argentina. Un espanto. Es un tipo sin moral, sin ética, sin valores, sin palabras, sin principios. Hemos tenido muy malos presidentes… Pero este es el peor”, cuestionó.

“Este tipo ha mancillado el sillón de Rivadavia. Es el peor. Por cobarde, por cagón, por miserable, porque en el medio del dolor y la tragedia de los argentinos, arregló con plata un problema que tenía que sentarse a pedir disculpas. Tendría que haber aprovechado, pedirle disculpas a los argentinos y haber dicho: ‘Cometí un error, no tendría que haber festejado el cumpleaños de mi señora (NdR: la primera dama Fabiola Yáñez). La gente estaba encerrada y yo estaba de joda’”, recordó el senador sobre la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante la cuarentena obligatoria.

Envalentonado, Juez también arremetió contra la Vicepresidenta. “Le prometió a Cristina que le iba a resolver sus problemas judiciales, si no ese tipo no puede ser presidente nunca en la Argentina. Mostró toda esa condición de miserabilidad horrible. Se convirtió en un títere de una mujer despreciativa del dolor de la gente”, ahondó.

Por otro lado, consideró que la interna a cielo abierto entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich da “un ejemplo paupérrimo”. “Creo que esas peleas lo único que hacen es desilusionar a gran parte de nuestro electorado y robarle la poca esperanza que tiene. La gente se espanta cuando nos ve discutir de la manera y con la ferocidad que discutimos nosotros. Te peleas con el tipo que es de tu espacio y después lo vas a necesitar”, aseveró el ex intendente de Córdoba, apuntando a la primera vuelta de las elecciones nacionales.

