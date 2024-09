Juicio al exjuez Bento: la defensa acusa al fiscal de extraviar documentación clave

Un nuevo escándalo rodea el caso que se sigue en Mendoza contra el destituido juez federal Walter Bento, imputado por asociación ilícita. En esta ocasión, acusaron a la fiscalía de haber perdido documentos probatorios durante la instrucción de la causa. Se tratarían de registros clave para la defensa, ya que podrían justificar los gastos en viajes al exterior del exmagistrado.

Según las acusaciones de la defensa, el fiscal Dante Vega habría perdido el material al inicio de la causa, antes que se imputara a Bento por primera vez el 5 de mayo de 2021. Esta información probaría que gran parte de los viajes al exterior del exjuez federal fueron pagados por organismos nacionales e internacionales y que se tratarían de invitaciones realizadas por instituciones educativas o relativas a sus funciones como magistrado.

El abogado defensor, Mariano Fragueiro Frías, solicitó a un Tribunal Oral de Mendoza, presidido por Gretel Diamante, que se intensifique la búsqueda sobre los dos biblioratos que contendrían las pruebas sobre quiénes efectuaron los pagos de estos viajes. Cabe destacar que estos documentos podrían desmontar una de las principales hipótesis del la fiscalía, que plantea que las salidas al exterior de Bento eran prueba de su supuesta “vida fastuosa” y enriquecimiento ilícito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Walter Bento fue imputado por primera vez en 2021.

"Se busca exhibir las pruebas aunque no se sepa dónde está el original, intentando reconstruir lo que falta. Preocupa la falta de remisión de pruebas de descargo por parte del Dr. Vega, lo cual deja la situación en una nebulosa", señaló Fragueiro Frías en la audiencia llevada a cabo este viernes.

Y añadió: “Son los biblioratos de documentación que presentó el doctor Gustavo Gazzali, en abril del 2021. Al principio de esta jornada usted (por la jueza Diamante) dijo que lo íbamos a sustanciar, pero tenga en cuenta que queremos ver si hay alguna posibilidad de que intensifiquen la búsqueda”.

Las acusaciones contra el exjuez Walter Bento

El exjuez enfrenta desde el 2021 un juicio oral en Mendoza donde se lo acusa de diferentes delitos que habría realizado desde su juzgado, como asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

Un testigo clave contra el exjuez Bento se dio vuelta y confesó: "La idea era reventarlo, como fuese"

Según las acusaciones, fue el jefe de una asociación ilícita que se destinaba al cobro de coimas a través de abogados, para alivianar la situación de personas implicadas en un delito. Junto con él están siendo juzgadas unas treintena de personas, entre ellas su esposa y dos de sus hijos imputados de ser sus testaferros en el enriquecimiento ilícito.

En su declaración de este viernes, Bento volvió a refutar las acusaciones en su contra. En particular, sostuvo que algunas de las decisiones judiciales bajo investigación ocurrieron mientras él se encontraba de licencia. "¿Qué acción u omisión llevé adelante en una decisión con la que estoy de acuerdo, pero que yo no firmé? Entonces, ¿de qué me estoy defendiendo?", señaló, reafirmando que las denuncias son una “vergüenza judicial” y un “escándalo”.

Bento se encuentra detenido desde noviembre del año pasado, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo destituyó del cargo por mal desempeño de sus funciones. Con esa decisión, el exjuez perdió los fueros de inmunidad de arresto y así cobraron vigencia los ocho procesamientos con prisión preventiva que tenía por la causa de corrupción radicada en Mendoza.

Bento fue detenido en noviembre del 2023, luego de que se le quitaran los fueros.

Por una votación 6 a 1, la mayoría entendió que en el caso hubo “motivos graves”, “desmedro de su idoneidad” y “pérdida de aptitudes” por parte de Bento, quien estaba a cargo del juzgado federal 1 de Mendoza, clave para la política porque era el encargado de las elecciones en la provincia.

En este sentido, el jury consideró que el exmagistrado realizó maniobras para entorpecer la causa penal en su contra; que vendió un inmueble y omitió declarar que era una persona políticamente expuesta, y así evitar embargos judiciales, y que obtuvo “inescrupulosamente” un crédito hipotecario cuando ya tenía propiedades.

La defensa del juez Walter Bento pedirá a la Corte Suprema que lo liberen y se queja de que el kirchnerismo le soltó la mano

Además, se analizó que Bento omitió incorporar en sus declaraciones juradas de 2005 a 2020 dos bicicletas y un reloj Rolex, y que se inscribió en un concurso público para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuando sabía que no cumplía los requisitos para hacerlo. Estas fueron las cinco causales por las que el exjuez fue destituido.

“El doctor Walter Ricardo Bento ha incurrido en actos que 'perjudican al servicio público, deshonran al país o a la investidura pública' [Fallos 305:113], lo que, en función de las consideraciones tenidas en miras en los párrafos precedentes, configura causal de mal desempeño”, sostuvo el fallo votado por la mayoría.



RV / Gi