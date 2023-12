Walter Bento lleva casi dos meses preso en un penal de Mendoza a la espera de que se defina el juicio oral en el que se lo acusa por asociación ilícita a partir de una serie de supuestos hechos de gravedad. El ex juez federal con competencia electoral y sus abogados confían en que el Tribunal Oral Federal mendocino se haga eco de una serie de irregularidades procesales y de la declaración de un testigo "estrella" que pasó de incriminarlo a reconocer que declaró coaccionado.

En ese contexto, en las últimas semanas presentó una denuncia en la Justicia Federal contra un exdiputado del PRO y busca que la Justicia cite a declarar a su ex abogado, devenido en ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

La denuncia en cuestión apunta al ex diputado nacional Pablo Tonelli, a quien, según la presentación a la que accedió PERFIL, señala por haber sido el artífice del proceso de jury en su entonces calidad de presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Todo se sustenta a partir de la declaración de ese testigo "estrella" que se presentó en el juicio que se sigue en Mendoza y desde un primer momento declaró en contra del ex juez.

El testimonio de Diego Barrera sirvió para impulsar el proceso oral por asociación ilícita y una acusación por supuesto cobro de coimas a detenidos por contrabando o narcotráfico a cambio de beneficios. Pero todo comenzó a cambiar cuando ese testigo, condenado a perpetua por el secuestro extorsivo seguido de muerte de un despachante de Aduanas con el que Bento supuestamente fue parte de la asociación ilícita, comenzó a declarar ante la Justicia que fue "guionado" con la idea de "reventar a Bento".

En una declaración del 15 de noviembre pasado, Barrera contó que cuando fue citado a declarar en el Consejo de la Magistratura, en el marco del proceso previo al jury contra Bento, su ex abogada Elena Quintero lo "guió y guionó" en todo lo que tenía que decir. "Dijo que la había llamado gente cercana a Pablo Tonelli, que por favor no fuera a meter la pata porque a Bento lo querían cocinar sí o sí. Y entonces me dijo 'vos te equivocas y puede pasar un desastre'. Me dio un montón de pautas, un montón de cosas. 'Cúneo Libarona te va a dar vuelta y si no vas preparado estamos complicados', me dijo", dice uno de los fragmentos del testimonio de Barrera incorporado a la denuncia de Bento.

Los detalles de la denuncia

La presentación fue realizada en los tribunales de Comodoro Py y por sorteo recayó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que avanzó en la orden de una serie de medidas, según supo PERFIL. No lleva la firma de sus abogados, sino que al pie solo consta el nombre de Bento.

La presentación de Bento.

Desde el entorno de Tonelli calificaron la denuncia como un "disparate" ante la consulta de este medio. Agregaron que es falso que alguien de la vocalía del ex consejero y diputado haya llamado e intervenido en la declaración de Barrera.

Además, señalaron a PERFIL que la declaración que Barrera hizo ante el Consejo de la Magistratura "ni se menciona" en el dictamen de la acusación por mal desempeño. "No fue un testimonio tenido en cuenta para fundamentar la denuncia", agregaron.

Bento y sus abogados incorporaron en esa presentación la novedosa declaración que dio el testigo a mediados de noviembre, cuando cambió su versión y dijo que "toda, absolutamente toda la declaración del 5 de febrero fue manipulada y guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo (NdR: su ex abogado). Me obligaron a declarar en contra del doctor Bento a quien es la primera vez que lo tengo a un metro o dos. Me obligaron por mi familia y tuve que decir todo lo que dije".

En ese marco, Bento expresó que "hoy puedo sindicar a cuatro personas que serían responsables del armado del proceso en mi contra ante el Consejo de la Magistratura, que son Pablo Tonelli, Dante Vega, Antonio Carrizo y Elena Quinteros, los que instigaron extorsivamente al Sr. Barrera a declarar en mi contra, con el objetivo de removerme de mi cargo de juez federal con competencia electoral".

Más adelante, Bento acusó que el exdiputado y consejero Tonelli junto con el fiscal Vega "ejerciendo coacción le ofrecieron beneficios procesales para su grupo familiar (a Barrera) como moneda de cambio a los fines de que este siguiera el guión que le presentaron". Eso, según apuntó, "ha sido fundamental para construir las falsas imputaciones en el proceso que tramitó ante el Consejo".

En sintonía con el objeto de la denuncia, Bento junto con sus abogados defensores, buscan que la jueza haga lugar a sus pedidos y que, entre otras cuestiones, llame a declarar a su ex abogado Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación. "Yo no tengo la menor sospecha sobre cómo trabaja él. (...) Por un lado, tenés el odio personal del fiscal Vega. Por otro, un plan orquestado por varios funcionarios judiciales que están dispuestos a soslayar el derecho con tal de lograr la meta de destituir a Bento", decía el actual funcionario durante una entrevista al diario MDZ en 2021, cuando estaba al frente de la defensa del ex juez.

Mariano Cuneo Libarona.

En la presentación, Bento exigió que Cúneo Libarona sea llamado a prestar declaración como testigo. Para eso lo relevó del deber de guardar secreto.

Bento: "El proceso fue amañado"

Dejó constancia, además, de un llamado de Barrera al estudio jurídico del actual ministro en el que supuestamente le advirtió que la causa estaba armada en contra del ex juez. Señaló que al declarar ante el Tribunal Oral, Barrera expresó que el motivo que lo llevó a llamar a Cúneo fue manifestarle que el fiscal Vega no había cumplido con lo acordado a cambio de la declaración en contra de Bento ante el Consejo de la Magistratura.

"Entre otras cosas, le dijo a mi abogado que cuando la causa penal había tomado estado público, allegados a la Fiscalía de Cámara cuyo titular es el doctor Vega se comunicaron telefónicamente con él para guionar su declaración. Se realizó un peritaje de voz privado sobre esa grabación, que determinó que la voz corresponde a Diego Barrera", dice la presentación judicial.

Ahí señaló, además, que Barrera negó la conversación con Cúneo Libarona al declarar ante el Consejo, pero que en el juicio oral reconoció que en realidad sí la mantuvo.

"A partir de las declaraciones de Diego Barrera, nadie puede ya negar que el proceso que se sustanció ante el Consejo de la Magistratura y que derivó en la remoción de mi cargo fue amañado por funcionarios públicos que, valiéndose de su cargo, coaccionaron a un imputado para que declarar en mi contra", manifestó el ex juez.

Sin su cargo y detenido en un penal de Mendoza, el ex magistrado espera que se termine de definir el juicio oral en su contra, luego de que en las últimas horas el Tribunal le negara un pedido de prisión domiciliaria.

La defensa espera que la jueza avance con la citación a Cúneo Libarona que podría tener gran relevancia teniendo en cuenta el cargo actual que ostenta el abogado. Vale señalar que renunció a la defensa en junio de este año con un escrito en el que buscó defenderse de una serie de declaraciones esgrimidas por el fiscal Vega, quien lo señaló por intentar obstaculizar y dilatar la tramitación del juicio, entre otras cuestiones.

"Ejercí mi profesión en el caso con honestidad, dedicación y esfuerzo. No se me puede reprochar ningún acto disvalioso. Confío en que el Dr. Vega aclare en forma categórica sus escritos y ofensas en lo que a mí concierne o procesa como una persona de bien y sencillamente me llame y me pida disculpas", expresó Cúneo Libarona en su último escrito al que accedió PERFIL.

Hasta el momento no fue citado, pero en ese mismo documento el actual ministro de Justicia había dejado constancia de que "si o considera necesario, contará con mi apoyo y asesoramiento profesional para lo que estime pertinente".

AS/fl