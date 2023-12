Mariano Cúneo Libarona y la baja de edad de imputabilidad: "Estamos en el análisis para ver si es para todos los delitos o para algunos"

Tras asumir el frente del Ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona analizó la posibilidad de modificar la legislación para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El ministro compartió que actualmente se encuentran "en el análisis con una comisión para ver si es que es para todos los delitos o sólo para algunos", expresó en declaraciones a LN+.

"El menor necesita un cuidado, educación, resocialización, de nada sirve sacarlo de la sociedad y meterlo en una cárcel porque se hace amigo de los otros menores y forma una banda", reflexionó, destacando que "frente al delito, su consecuencia tiene que ser una pena que en los casos de menores tiene que ser educación". Enfatizó que, de lo contrario, "vas a seguir teniendo delincuentes menores".

Por otro lado, el ministro abordó las repercusiones del megadecreto anunciado por el presidente Javier Milei el miércoles, opinando que el texto "es muy poco cuestionable" y explicó que, aunque "contiene un montón de disposiciones", algunas evaluaciones llevaron a la eliminación de varias de ellas "generaban dudas".

"Trabajé bastante en sacar lo que era cuestionable", declaró. Posteriormente, especificó que los aspectos controvertidos se incluirán en la ley omnibus que el Ejecutivo presentará pronto en el Congreso. "Todo eso va a ser materia de debate en Diputados y en el Senado, va a tardar un tiempo. Es lo mínimo que se necesita para tener una Argentina de futuro y distinta".

El funcionario respaldó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y fundamentó la amplitud de los temas abordados, argumentando que el propósito era "abarcar todo lo posible para lograr el único designio de la ley", que es "la libertad de mercado".

Mariano Cúneo Libarona: "El juicio político a la Corte Suprema es infame"

"La libertad de mercado que estudiamos en la facultad en contratos, dos personas que se ponen de acuerdo para convenir en un idilio jurídico el precio de una mercadería, las no regulaciones; que triunfe la idea libertaria económica de la libertad de mercado", detalló.

En relación con los cuestionamientos planteados por abogados constitucionalistas y la posterior consideración del Congreso sobre el tema, Cúneo Libarona anticipó la persistencia en la búsqueda de reformas "a través de leyes". Afirmó que "el camino está sembrado, directo y firme, no hay otra solución". A pesar de esto, subrayó la importancia de que "los jueces tienen que entender la razonabilidad".

Además, el ministro abordó la composición actual de la Corte Suprema de Justicia, que consta actualmente de cuatro miembros, anunciando que en marzo presentarán la propuesta de una persona para incorporarse al máximo tribunal. Asimismo, expresó su preferencia por que sea una mujer.

"Una Corte de cinco miembros está bien, cuando hubo nueve era más engorroso, mejor que sean cinco que trabajen en paz y armonía. Ojalá se incorpore otra persona que le de mayor impulso", expresó, anticipando que presentarán la propuesta en el tercer mes de 2024.

Mariano Cúneo Libarona contó los tres pedidos que le hizo Milei sobre la Justicia

"Estamos debatiendo, a mi me encantan las mujeres jueces, me parecen mucho mejor que los hombres: son ordenadas, son prolijas, tienen personalidad y estudian mas que nosotros, las pondero", agregó.

Además, el funcionario descartó la posibilidad de derogar la ley de matrimonio igualitario, señalando que no ha escuchado discusiones al respecto entre las prioridades. "No lo he oído que se discuta entre las prioridades, yo estoy a favor de la libertad, que cada uno elija", afirmó.

Asimismo, aclaró que tampoco se ha debatido sobre la norma referente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. "No es un tema que hayamos discutido, hoy la gran batalla es la que llevan a cabo Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo: la economía", subrayó. Destacó que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "ordena todo y, después, cada uno en su ámbito tiene sus prioridades".