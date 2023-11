Esta semana en Argentina terminó preso un juez federal con competencia electoral de una provincia como Mendoza, algo que no ocurre asiduamente. Es que por una decisión del Jury de Enjuiciamiento que terminó 6 a 1, Walter Bento fue destituido de su cargo y se quedó sin los fueros que evitaban que se ejecuten los pedidos de detención del Tribunal que lo juzga por múltiples delitos. Y va por su tercera noche en el penal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, mientras su defensa intenta llegar a la Corte con un recurso para que lo liberen.

Hasta el momento, Bento solo pudo hablar con uno de los abogados del estudio de Mariano Fragueiro en Mendoza, al que le comunicó su intención de presenciar en persona el juicio que se sigue en su contra en esa provincia, en vez de hacerlo por Zoom. Su defensa dice que es una muestra más de que estuvo y está a derecho, junto con la decisión de esperar el resultado del jury en la sede del Tribunal para evitar que lo tengan que ir a buscar por la fuerza.

Mientras tanto, la defensa del ex juez trabaja en la redacción de un recurso que primero debe ser presentado ante el Jury de Enjuiciamiento y este, si lo admite, derivarlo a la Corte.

Luego de ser destituido por mal desempeño, el juez Walter Bento fue detenido

“En cualquier proceso de características disciplinarias como el de la remoción de un juez no hay un Tribunal de Alzada del Tribunal de Enjuiciamiento como puede ser una Cámara revisora. Pero no se puede impedir porque va en contra de todos los tratados internacionales es que la Corte intervenga cuando hay violación de garantías constitucionales y acá las hay”, dijo a PERFIL el abogado Fragueiro Frías.

En ese marco, afirmó que su defendido no debía ser detenido de inmediato porque corre un plazo de 10 días en el que se puede presentar ese planteo. “Todos los Tribunales lo respetan para que lo presentes y veas si lo conceden o no, es decir, en ese plazo no se toman medidas de detención”, añadió.

El abogado adelantó que la queja versará sobre los siguientes ejes centrales: el cuestionamiento a la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, ya que “la Constitución dice que tiene que estar integrado por legisladores, jueces y abogados, en plural, y acá hubo un solo abogado”; la violación al principio de congruencia, que radica según el defensor en que “la acusación inicial fue diferente a lo que al final se consideró mal desempeño” y la violación al debido proceso, porque se omitió prueba valiosa desde su punto de vista.

Bento al ser detenido el miércoles.

Si la Corte hiciera lugar, Bento podría recuperar su libertad.

El miércoles, un jurado de enjuiciamiento a instancias del Consejo de la Magistratura decidió remover a Bento de su cargo por la causal de mal desempeño, gracias al voto mayoritario los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); el abogado Alfredo Barrau y los camaristas Javier Leal de Ibarra y Javier de la Fuente, este último en disidencia.

Para el abogado, el kirchnerismo le soltó la mano a Bento

Más allá de las cuestiones procesales, el abogado de Bento también le dijo a este medio que desde el kirchnerismo hubo un cambio de postura en relación con la destitución del juez. ¿Le soltaron la mano?, le preguntó PERFIL. Y respondió: “No tengas ninguna duda. A esto lo han negociado, porque no iba a llegar al juicio de remoción”.

Para Fragueiro, “hubo una reunión donde (Rodolfo) Tailhade y (Vanesa) Siley y no se quién más arreglaron (con la oposición) suspenderlo y mandarlo al jury. Era el momento en el que buscaban queso prorrogue el acuerdo de Ana María Figueroa en la Cámara de Casación, entonces las especulaciones eran que habían cambiado Bento por Figueroa. Es así, son acuerdos políticos”.

Juez Walter Bento: “Si algo no hay en Mendoza es independencia y división de poderes”

Bento fue enviado al jury por el Consejo de la Magistratura.

Vale recordar que el 31 de mayo, el Consejo de la Magistratura aprobó la suspensión y el juicio político con el voto de la totalidad de los consejeros y consejeras, a excepción del juez Alberto Lugones, que planteó una disidencia parcial. De esa manera, el juez mendocino fue suspendido y enviado al juicio que terminó esta semana.

Los argumentos para destituirlo

En el fallo del miércoles, la mayoría del Tribunal de Enjuiciamiento llegó a cinco conclusiones.

En primer lugar, que Bento "realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la nación", esto en relación con el juicio que el TOF N°2 de Mendoza sigue en su contra; que "procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta (...) y eludió el posterior embargo sobre el inmueble, frustrando parte de la medida cautelar preventiva que recayó sobre el patrimonio del magistrado al ser procesado".

Jury a Bento: piden al tribunal que contemple la delicada situación de su hijo

En tercer lugar, los integrantes del jurado plantearon que Bento "obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario destinado a vivienda única y suscribió para ello una escritura pública con datos falsos e inexactos y le dio a la propiedad un destino distinto al convenido". Por otro lado, señalaron que el destituido juez "omitió incluir información en sus declaraciones juradas patrimoniales" entre 2005 y 2020, y que "contravino la normativa aplicable a concursos ante el Consejo de la Magistratura al inscribirse" en un concurso "a sabiendas de que no reunía las condiciones para hacerlo".

En la disidencia, Leal de la Fuente planteó, entre otras cosas, la existencia de "una falencia fundamental en la acusación que impide su tratamiento por parte del Jurado de Enjuiciamiento", en relación con una de las imputaciones que le hicieron.

Además, explicó que "la parte acusadora ha considerado que el mal desempeño por parte del juez Bento se configuró por haber cometido los hechos delictivos por los que se encuentra procesado. Desde mi punto de vista, tal proceder implica alterar indebidamente las causas de destitución de magistrados y magistradas reguladas por la Constitución".

La disidencia es de “mucho peso” para la estrategia de la defensa.

LT