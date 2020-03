Juntos por el Cambio le marca la cancha al Gobierno por la intervención a la Justicia jujeña

por Ramón Indart

Para Juntos por el Cambio no hay que ver cada iniciativa del Gobierno sobre la Justicia como imágenes por separado. Todo se trata, bajo la teoría de la oposición, de un conjunto de piezas que hacen a un todo. El proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy es, insisten, una de ellas. Se suma a la reforma de Comodoro Py, a los regímenes especiales de jubilaciones, el accionar de la Corte Suprema y el concepto de "lawfare" que marca el kirchnerismo.



La semana pasada, cuando se conoció que el senador nacional del Frente de Todos Guillermo Snopek había presentado un proyecto de ley para avanzar con la intervención del Poder Judicial de Jujuy, desde el oficialismo señalaron a PERFIL que el legislador "se cortó solo, no lo tenemos en carpeta". Sin embargo, el martes se publicó que la iniciativa se tratará la semana que viene en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos). El mismo establece que el "gobierno nacional designará un interventor federal" por un año (que se puede extender uno más) y declara "en comisión a miembros de la Corte, el Ministerio Público y todos los magistrados de tribunales inferiores".



Ante tal situación, desde la oposición salieron con los tapones de punta. Inclusive la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, convocó a una marcha política para detener la iniciativa: "Se pone en marcha el plan de impunidad para Milagro Sala. ¡Debemos frenarlo y mover cielo y tierra para que el martes se escuche el repudio!", señaló a través de las redes sociales. Este medio contactó a los aliados del PRO, tanto de la UCR como de la CC y ambos confirmaron que apoyarán la marcha. "Es lo que venimos marcando. Apuntan a la Corte, luego a Comodoro Py, quieren subrogancias y de paso intervenir el Poder Judicial de una provincia que no les responde políticamente. El plan está en marcha", recalcó un senador del PRO a este medio.

Pablo Daniel Blanco, senador radical e integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales fue más allá: "El martes 10 de marzo van a intentar poner en marcha el plan para otorgar la impunidad a Milagro Sala. No vamos a permitir que intervengan al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy para conseguir la liberación y la impunidad de Sala. Esta señora es una delincuente. No lo digo yo, lo ha dicho la justicia (...) Si se aprueba el temerario proyecto del Senador Snopeck se estará sentando un peligrosísimo antecedente para las provincias argentinas y la Nación toda". Mientras las voces de la oposición llegaron a los medios, a través de las redes sociales se impusieron dos hastag para marcar tendencias #Jujunosetoca y #NoalatropelloK.



Defensa. "El proyecto marca claramente la falta de acceso a la Justicia de los jujeños. El Superior Tribunal de Justicia se constituye en un ministerio de acusación paraconstitucional", manifestó Snopek en diálogo con La Red. "Este proyecto no es por Milagro Sala como dicen algunos medios nacionales", ante lo cual remarcó que "hay que distinguir la cuestión política de la judicial".



Por otra parte, PERFIL dialogó con fuentes cercanas al titular del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, quienes explicaron que "Solo se va a escuchar a Snopek. No le van a dar curso al proyecto lo único es escucharlo". Dirigentes de la oposición descreen de la teoría y se preparan para realizar la primera marcha política contra un proyecto del oficialismo.

Sin apoyo. El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, dijo a radio Mitre: "Le pregunté al Presidente y me dijo que no avala la intervención". Por otra parte, insistió en responsabilizar a Cristina Kirchner por la iniciativa. “Comenzó como un proyecto en solitario, pero Guillermo Snopek (el promotor de la medida) ha comentado que se debe a una orden de la vicepresidente y del senador Oscar Parrilli”, advirtió.