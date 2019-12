Juntos por el Cambio pone fuertes reparos al debate por la triple Emergencia

por Ramón Indart

El martes 10 de diciembre asumió Alberto Fernández como presidente de la Nación. 48 horas más tarde, la discusión por la triple Emergencia, Económica, Social y Sanitaria, comenzó a provocar las primeras tensiones. Es que Juntos por el Cambio salió con los tapones de punta porque consideran que el PJ busca superpoderes para el Presidente y así evitar, en el futuro inmediato, la negociación parlamentaria. La convocatoria la realizará el Poder Ejecutivo el lunes. La intención es que se plantee en comisiones el martes y el miércoles ya se vote en el recinto. Es decir, un trámite express.

"Estamos dispuestos a que el Congreso de la Nación debata y sesione. No estamos dispuestos a otorgar poderes excepcionales que destruyan la Constitución", sentenció el titular del bloque de la CC, Maxi Ferraro a PERFIL. Un diputado del bloque que prefirió el off the record explicó a este medio que "en la primera y segunda reunión que tuvimos con Sergio Massa y Máximo Kirchner nos habían dicho que no iban a pedir emergencia. Nosotros le hemos manifestado que no tenemos reparos en sesionar diciembre, enero y febrero. Pero no así".

Desde la UCR fueron en la misma línea. Argumentaron que la emergencia social votada vence el 31 de diciembre. "La nueva no sabemos qué tiene", dijeron. Por otra parte, "la emergencia sanitaria está en el presupuesto que se prorroga por lo que cae y mandan una nueva".

En cuanto a la económica "no hay precisiones del contenido". Pero advirtieron: "Creación de nuevos impuestos delegaciones o superpoderes, no votamos. Es probable que suspendan el acuerdo fiscal último, por lo cual regresarán aumentos. De Ingresos Brutos en las provincias entre otras cosas".

Según pudo saber PERFIL, el lunes, además del envío del pedido por parte del Presidente, irían al Congreso los ministros de Hacienda, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas y Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Dentro de las rumores que circulan para incrementar la recaudación, se habla, entre otras cuestiones, de la suspensión del Pacto Fiscal con las provincias, una nueva suba de las retenciones y de Bienes Personales.

