Juntos por el Cambio suspendió el encuentro de su Mesa Nacional

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio decidieron suspender el encuentro de la Mesa Nacional previsto para este martes 10 de marzo con el objetivo de priorizar su participación en la movilización que se realizará hoy en rechazo al proyecto que propone la intervención del Poder Judicial de Jujuy.

El espacio había convocado para este martes 10 de marzo una reunión con la participación del expresidente Mauricio Macri en un intento de mostrar la unidad. Pero, según confirmaron fuentes del espacio a PERFIL, el evento se postergó para el jueves 19 de marzo por la marcha que se realizará a las 17.30 frente al Congreso, en coincidencia con el inicio de la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la que se comenzará a tratar la iniciativa para intervenir el Poder Judicial de Jujuy.

"El 10M voy a estar en el Congreso junto a los ciudadanos argentinos diciéndole al Gobierno del ´vamos por todo y todos´ que frente a su plan de impunidad van a encontrarnos firmes, defendiendo a la gente", había convocado días atrás la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, bajo el lema "Jujuy no se toca". La protesta hacia el Palacio Legislativo se da ante la iniciativa del senador nacional del Frente de Todos, Guillermo Snopek, que fue duramente cuestionada por Juntos por el Cambio, principalmente por el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

Juntos por el Cambio le marca la cancha al Gobierno por la intervención a la Justicia jujeña

En ese sentido, el mandatario norteño había encabezado el pasado jueves una movilización en San Salvador de Jujuy para expresar el rechazo a la propuesta legislativa de su cuñado. Morales se reunirá esta misma tarde con los senadores nacionales de Juntos por el Cambio para definir la estrategia: todavía no está decidido si lo dejarán concurrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales para exponer y confrontar con Snopek.

En este marco, un dato relacionado al coronavirus en uno de los flyers que circularon llamó la atención. En un mensaje difundido se les pidió a los que quieran concurrir a la protesta contra la iniciativa que si regresaron del exterior en los últimos 15 días "no vayan a la marcha". El texto recalca: "tengamos responsabilidad individual a la hora de reclamar" y está acompañado con una imagen en la que se ve a dos manifestantes en el Congreso de la Nación con barbijos.

La reunión Mesa Nacional que se iba a realizar este martes buscaba mostrar la unidad del partido en plena disputa por el liderazgo opositor, con el radical Alfredo Cornejo como uno de los principales competidores. El espacio viene de combatir la modificación de las jubilaciones de privilegio y se espera que aborden el conflicto que mantiene el Gobierno con el campo por la suba de retenciones.será de agenda abierta, aunque está previsto volver a abordar una estrategia de defensa contra lo que Juntos por el Cambio considera una fuerte intervención en la Justicia por parte del Gobierno Nacional y transmitir un mensaje de unidad del partido ahora como oposición.

Vidal volvió a un acto de Juntos por el Cambio, pero eligió el bajo perfil

A comienzos de año, Macri desató la polémica durante sus vacaciones en el sur argentino, al opinar sobre la toma de deuda durante su gestión. Cornejo fue entonces uno de los primeros en considerar que el expresidente "no puede ser el líder de la oposición o el único líder". "No puede ser porque Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó la decisión de ir al FMI, no puede responsabilizar a sus subalternos, él la tomó en base a un proceso de deliberación en el cual el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él. Los funcionarios los eligió Macri, debe hacerse cargo", expresó.

Luego de ese escándalo, este miércoles 4 de marzo, Macri volvió a la escena política durante su participación como conferencista global en Guatemala, donde expresó: "El populismo es mucho más peligroso que el coronavirus", porque "lleva a hipotecar el futuro, compromete el desarrollo y el futuro, va destruyendo la meritocracia y termina generando un relativismo moral, en el que todo da lo mismo, destruyendo el trabajo y el respeto a la ley".

