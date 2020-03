Acusada, absuelta o en juicio: radiografía de todas las causas contra Milagro Sala

Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru fue detenida el 16 de enero de 2016 en Jujuy por un acampe que se realizó el 14 de diciembre de 2015 en la Plaza Belgrano, en San Salvador, capital de la provincia. Fue para pedir que continúen los 20.000 puestos de trabajo de cooperativas de viviendas y en protesta por las medidas que implementadas por el entonces recién asumido gobernador radical Gerardo Morales.

En medio de la discusión sobre la situación de lo que un sector del oficialismo denomina “presos políticos”, en relación a dirigentes kirchneristas detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri, el Equipo de Investigación de Perfil Educación presenta en este informe la situación judicial de todas las causas que fueron iniciadas contra Milagro Sala.

De las 15 causas judiciales que Milagro tuvo en su contra, en 4 fue absuelta o sobreseída (Causa Bombachas, Balacera de Azopardo, Lucas Arias y Secuestro bebé) y en 3 fue condenada (Causa Acampe, Pibes Villeros y Huevazos). Por otro lado, hay 8 que continúnan en proceso en los tribunales de Jujuy: 3 están elevadas a juicio ( Acampe 1, Fellner y Amenzas en Penal), en 2 está imputada (Asociación Ilícita y Lavado de Activos) y 3 están en suspenso (Amenazas 1, 2 y 3).

“Es una detenida en función de denuncias penales realizadas por la actuación de la Justicia. Se trata de una delincuente que ha utilizado como lógica debida la violencia y la corrupción en Jujuy, que le ha robado al pueblo. Y la prisión domiciliaria es una situación de privilegio: debería estar en una cárcel común”, aseguró Morales al Equipo de Investigación.

“Para los que dicen que tengo el control de la Justicia acá hay una condena de 13 años, que está en la Corte hace un año y medio y que ha sido definida por el Tribunal Oral Federal y ratificada por Casación en dos oportunidades. Esa es una causa que ya tiene doble condena. Estamos hablando de la Justicia Federal", agregó Morales. “Después hay tres causas más. Solo una de ellas ha sido iniciada en mi gestión, la causa Pibes Villeros, que es la que se inicia a partir de que cuatro días antes de que me haga cargo del gobierno provincial, cuando se llevaron bolsos de dinero del Banco de la Nación”, completó el gobernador de Jujuy.

El Equipo de Investigación también habló con Luis Paz, que forma parte del equipo de 6 abogados que compone la defensa de Milagro Sala. “Fue detenida por la causa conocida como El Acampe, fue elevada a juicio junto a otros diputados opositores del Frente Unido y Organizado. Pero cuando estos legisladores se pasaron a la alianza oficialista Cambiemos, la imputación sobre ellos desapareció y fueron sobreseídos. En cambio, la persecución sobre Milagro continuó”, aseguró Paz.

“Desde la detención de Sala recibimos el apoyo del Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y sostuvimos que era una presa política. Un dato que no es menor es que Milagro fue detenida en la puerta de su casa por el ministro de Seguridad provincial, Ekil Meyer. Además, el juez que ordenó la detención, Raul Gutiérrez, sacó su orden de detención el viernes 15 de enero e inmediatamente presentó una licencia por enfermedad”, completó Paz. El Equipo de Investigación se contactó con Meyer y Gutiérrez pero no se recibió respuestas a los llamados.

Varios organismos como Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) manifestaron que la detención de MilagroSala es “arbitraria”. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a la Argentina adoptar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la integridad personal de Sala, medida que reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de un comunicado Amnistía Internacional manifestó: “Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal. El Estado deberá rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos en contextos de ejercicio de la protesta social”. En el mismo, AI también resaltó: “Cuando estaba por cumplirse el plazo máximo de dos años para mantener a una persona en prisión preventiva, la Sala Penal del Superior Tribunal de Feria resolvió extender por un año más, de manera extraordinaria, la medida privativa de la libertad”.

El Equipo de Investigación se comunicó con el abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans para consultarle sobre su postura con respecto a la posición de los organismos internacionales. "Respeto la trayectoria que tiene Amnistía en muchos temas pero debo decir que en el caso de Milagro Sala no coincido, he encontrado en los fallos una correcta fundamentación", dijo.

Y agregó: "Personalmente creo que no corresponde la intervención direccionada. Cuando se interviene un poder judicial así como no hay leyes dirigidas específicamente a una persona, tampoco tiene que haber intervenciones judiciales vinculados. Es decir, no se puede usar la figura de la intervención judicial como modo de desmontar lo juzgado. No considero que el juego armónico de los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional estén pensados para resolver casos particulares de sentencias que no gustan al color político del partido gobernante".

En este marco, la Legislatura jujeña aprobó el tratamiento del juicio político del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca por unos audios que se hicieron públicos donde relevalaba que la líder de la Tupac Amaru estaba presa porque era “un peligro para el gobierno”. El juicio será, en principio, por incumplir los deberes de funcionario público.

“Milagro está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”, decía el juez Baca en una conversación privada con una diputada que luego se filtró y el periodista Horacio Verbitsky reveló en su portal El Cohete a la Luna. Por su parte, el magistrado aclaró que no piensa dejar su cargo porque implicaría admitir su culpa. El Equipo de Investigación intentó comunicarse con Baca pero no obtuvo respuesta.



El audio que se filtró del juez jujeño Pablo Baca:

Estas son las 15 causas iniciadas contra Milagro Sala:

1. Causa “Bombachas” (Absuelta)

Expediente N°59/2017

Sala fue declarada como autora del delito de amenazas, por supuestamente llamar e intimidar al oficial de Policía Rubén Eduardo Vázquez de la seccional Nº 56 de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a la Comisario Ángela Silvina Cabero en 2014. Los llamados habrían sido porque la hija de una de las mujeres que integra Tupac Amaru había sido detenida y la madre le habría pedido a Sala que interceda. La detenida había denunciado que otra mujer vendía ropa interior que había robada a su madre en una feria de la capital jujeña. A Sala la habían condenado a tres años y dos meses de prisión. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal de Jujuy revocó la absolución dictada por el Tribunal Criminal Nº 2.

2. Causa: “Balacera de Azopardo” (Absuelta)

Expediente N° 2990/12

Se trató de un tiroteo en octubre de 2007 que hubo en el barrio San Francisco de Álava, que antes se llamaba Azopardo. Milagro sala estaba acusada de mandar a matar al dirigente Alberto "Beto" Cardozo, referente de la organización Tekuré, y quienes supuestamente debían hacerlo eran Fabián "Chato" Ávila y Rafael Páes, que antes integraban la organización Tupac Amaru. Sin embargo, en 2018 los jueces declararon culpable a Ávila y tiene una condena de 6 años y 6 meses. Asimismo, el tribunal absolvió a Cardozo, quien estuvo preso tres años. Además, Rafael Páes quien habría involucrado a Sala fue sobreseído en 2016.

3. Causa: “Lesiones Agravadas/Luca Arias” (Absuelta)

Expediente N°18487/16.

Milagro sala se encuentra absuelta por la duda. Se trata de un hecho que habría ocurrido el 3 de julio de 2006 en el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento Urbano, donde estaba el dirigente social Cristian "Luca" Arias reunido con el entonces ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini. El funcionario provincial se retiró de la sala para atender un llamado telefónico y habría ingresado Milagro Sala junto a un grupo de la Tupac Amaru y golpearon Arias y Maidana. Milagro Sala fue mencionada como una de las personas que se encontraba en el lugar y los integrantes de la Tupac Amaru fueron señalados como quienes habrían realizado las agresiones. Sin embargo nunca las identificaron.

4. Causa “Secuestro bebé” (Sobreseída)

Expediente N° 398/11

Milagro fue imputada por el delito de “privación ilegítima de la libertad agravado por el fin y por el número de intervinientes en grado de tentativa, en calidad de determinadora directa”. Bajo esta figura, se la acusó de enviar a otras personas a secuestrar a un bebé.

5. Causa “Acampe 2” (Condenada)

Expediente N° P-163767/2017

Se llevó adelante una contravencional. El 29 de diciembre de 2016 Milagro Sala fue condenada a 3 años y medio y proscrita durante ese lapso para actividades sociales en jujuy. El 6 de enero de 2017, el juez Isidoro Arzud Cruz declaró la nulidad del juicio porque había sido juzgada por un Código que entró en vigencia después del comienzo del acampe. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Juzgado Contravencional para anular la nulidad de Arzud Cruz.



6. Causa “Pibes Villero” (Condenada)

Expediente N° 131072/16 Expediente N° 31113/16.

El 14 de enero de este año fue condenada a prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante trece años porque la Justicia Jujeña determinó que Sala era jefa de una asociación ilícita y la declaró culpable de los delitos de fraude a la administración pública y extorsión. Se investigó el desvío de 60 millones de pesos del Estado que eran destinados a la construcción de viviendas sociales. En la misma, también están imputadas 31 personas.



7. Causa “Huevazos” (Condenada)

Expediente N° 74000120/2011

En diciembre de 2016 Milagro Sala fue condenada por los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado por un escrache al gobernador Gerardo Morales al tirar huevos en el edificio de Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En diciembre de 2016 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condena de Milagro Sala. Los jueces Mario Héctor Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz la condenaron a 3 años de prisión.

8. Causa “Asociación Ilícita” (Imputada)

Expediente N° 129652/16.

El 26 de enero de 2016 fue imputada por asociación ilícita y fraude al Estado, al igual que Marcia Sagardia (concejal jujeña) y a Mabel Balconte (diputada provincial). Desde la defensa de Milagro, aseguran que “el mismo día que se inició el expediente durante la feria judicial, se presentaron en forma “espontánea” siete cooperativistas a denunciar a la dirigente social con declaraciones similares”.



9. Causa "Lavado de activos" (Imputada)

Expediente N° 169019/17

Se investiga un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP, por supuesta "defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos". El 4 de enero de 2018 se desarrollaron 21 allanamientos en forma simultánea. Uno de ellos por cuarta vez en la que fue la residencia habitual de Milagro Sala hasta el momento de su detención. La causa está en manos del juez Isidoro Cruz y del fiscal Diego Cussel que impulsó el pedido de allanamientos

10. Causa “Acampe” (Elevada a juicio)

Expediente N°P-127785/2015

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por un acampe que hicieron el 14 de diciembre de 2015 en la Plaza Belgrano para pedir que continúen los veinte mil puestos de trabajo de cooperativas de viviendas y en protesta por las medidas que implementó el gobernador Gerardo Morales para el registro de las mismas. La manifestación duró un mes. Y la causa fue por “instigación a cometer delitos” y “tumulto en concurso real”. Fue elevada a juicio este año.



11. Causa “Fellner” (En juicio)

Expediente N° 40750/16

En el mismo se la acusa de tener una asociación ilícita con el exgobernador Eduardo Fellner. También, están imputados el miembros del Ministerio de Planificación Federal como José López y Germán Nivello y cuatro intendentes de la provincia de Jujuy. Actualmente, la misma se encuentra en la primera etapa judicial.

P-166628/17. EXPDTE P-P-166.628/17, CARATULADO ACTUACIONES REMITIDAS POR EL JUZGADO FEDERAL DE JUJUY N 2 – SECRETARIA PENAL N 4 - CIUDAD



12. CAUSA: "Amenazs en penal" (Elevada a juicio)

Expediente N°166628/17

Sala fue acusada de haber amenzado a una detenida en el penal de Alto Comedero en un enfrentamiento entre dos grupos de internas, entre las que no había ninguna vinculada con las integrantes de la Túpac Amaru allí detenidas. Desde la defensa de Milagro Salaaseguraron que "a pedar de que las amenazas no pudieron ser probadas, la causa fue elevada a juicio oral".

13. Causa “Amenazas 3” (En suspenso)

Expediente N°153026/16

Se acusa a Milagro Sala de haber inducido a Sebastián Sequeiros y a Mónica Cerdas a ir a la casa de Natalia Bazán para decirle que la iban a matar. El hecho habría ocurrido el 25 de septiembre de 2016 alrededor de las 19 horas, cuando Bazán se encontraba con sus hijos en la puerta de su casa, en el barrio de la Tupac Amaru. En ese contexto, sus vecinos Sequeiros y Cerdas habrían formulado las amenazas. Al ratificar su denuncia el 30 de enero de 2017, Bazán señaló que los denunciados “mantienen contacto con Analía Robles, mano derecha de Milagro”.



14. Causa “Amenazas 1” (En suspenso)

Expediente N°161270/16.

Una mujer denunció que el 30 de diciembre de 2016 cuatro personas que ella no conocia fueron hasta su casa, tiraron piedras, la insultaron y amenazaron. Todo habría ocurrido un día después de contar en un programa de radio que en 2012 fue despojada de su casa en el barrio de la Túpac Amaru. Las órdenes habrían sido de Milagro Sala.



15. Causa “Amenas 2” (En suspenso)

Expediente N° 152449/16

Otra denuncia acusa a Milagro Sala de haber persuadido a dos hombres para que vayan a amenazar a la casa de Marta del Valle Gaite, a quien le habrían dicho que iban a matarla si no “cerraba el pico”. Los supuestos hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2016. Los hombres se presentaron a bordo de una camioneta marca Toyota Hilux que estacionó frente a su domicilio en el barrio Belgrano. Ella abrió la puerta al escuchar el gruñido de su perro y pensar que se trataba de un conocido. Dijo que las dos personas le apuntaron con un dedo, la insultaron y le advirtieron que le dijera a sus hijas que cerraran el pico. Al retirarse las personas le dijeron: “Este es un mensajito de la Flaca”.

La detención de Sala también generó diferencias en el gobierno nacional ya que el jefe de gabinete Santiago Cafiero manifestó por Radio Con Vos que en Argentina “no existen presos políticos, pero sí detenciones arbitrarias”. En cambio, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en declaraciones con FutuRock que no tiene "ninguna duda que Milagro Sala es una presa política" y aclaró que "no existe en ningún lado, ni en el Código Penal, la definición de qué es". Cabe destacar que Gómez Alcorta coordinó la defensa de la líder de la Tupac Amaru. El Equipo de Investigación se comunicó con Gómez Alcorta pero no tuvo respuesta.

Mientras que el Presidente de la Nación Alberto Fernández pidió “ser prudentes" a la hora de debatir si en la Argentina existen o no presos políticos. “El preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo. Y obviamente que me molesta que digan que tengo presos políticos, porque no los tengo".

En la actualidad, Milagro Sala, cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya en Jujuy.



