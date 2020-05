El kirchnerismo pide la renuncia del procurador bonaerense y lo acusa de operar contra Kicillof

por Ramón Indart

A María Eugenia Vidal le llevó un año de gestión sacar a la entonces procuradora bonaerense María del Carmen Falbo y poner en su lugar a Julio Conte Grand. Ahora es su sucesor, Axel Kicillof, quien busca hacer lo mismo. Es uno de los mayores dolores de cabeza que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires: el funcionario judicial avaló las prisiones domiciliaras sin detallar salvedades, provocando el mayor golpe a la flamante gestión del exministro de Economía, en una crisis política que se extendió a la Casa Rosada.



Kicillof dejó traducir su enojo este martes 5 de mayo en una conferencia de prensa. "Si quieren encontrar un Poder Ejecutivo públicamente tomando esta decisión pueden empezar por buscar al Ministerio de Justicia pasado, no a este”, acotó. Apuntaba, como hicieron muchos referentes del Frente de Todos, a las responsabilidades del Poder Judicial en el otorgamiento de prisiones domiciliarias. Pero después lo nombró con nombre y apellido: "En la resolución 158 del 18 de marzo, que la leí detenidamente, instruye a los defensores públicos impulsar prisiones domiciliarias a las poblaciones de riesgo (...) Omite señalar que las prisiones domiciliarias no pueden darse a quienes hayan cometido delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, robos a mano armada, con violencia. No lo dice Conte Grand", lanzó.

Berni, sobre los presos: "Nadie sabe a quién se liberó y dónde están"

Horas más tarde, Kicillof envió a la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, a pedir su renuncia: "Conte Grand no puede ser procurador porque no es objetivo”. Entrevistada por Letra P, añadió: "No lo digo yo, lo dice la realidad. Si yo soy ministra de Gobierno de Axel Kicillof jamás podría ser ministra de otro gobernador porque está clara cuál es mi filiación política. Esa fue mi postura hace dos años y la sigo sosteniendo. El procurador de la provincia fue secretario de Legal y Técnica de la gestión anterior, tiene compromisos firmes con una gestión de gobierno".

El gobernador buscó bajar los decíbeles en la mañana de este miércoles, y se cuidó al responderle a Luis Novaresio en Radio La Red ante la consulta concreta sobre si el jefe de fiscales bonaerense debería irse: "No estamos en condiciones hoy de resolver cuestiones de fondo. No soy yo el que impulsaría eso y menos en este momento", dijo.



¿Cuál es la importancia de ese cargo para todo gobernador que asume funciones? La Procuración General baja la línea de trabajo a todos los fiscales bonaerenses y tiene el desafío de poner en marcha la Policía Judicial. Desde su oficina, además, se impulsan juicios políticos a jueces y fiscales que incomoden al Poder Ejecurivo, con o sin argumentos.

¿Y qué piensa hacer Conte Grand? "Siempre he cumplido con las normas: la norma dice que es vitalicio, yo voy a seguir trabajando", declaró el funcionario al sitio Primer Plano Online en agosto de 2019. El Frente de Todos venía de arrasar en las PASO y Conte Grand ya buscaba cubrirse ante la futura avanzada.

Vidal con el bloque del PRO: "Hay que marcar errores pero también acompañar con ideas"​

Kicillof sabe que no puede echarlo. La procuración es un cargo sin fecha de vencimiento y vitalicio. Para que se vaya, el Frente de Todos debería iniciarle el juicio político en el Senado, donde Cambiemos mantiene la mayoría. Por ende, ahora comenzará el largo camino de la presión para que renuncie. Dirigentes judiciales del oficialismo lo graficaron así a PERFIL: "Por las buenas es tejiendo un acuerdo con Vidal. Esto es así, se negocia con la oposición. Por las malas es tirarnos con carpetazos para presionar. Ellos lo hicieron con Falbo. Veremos como termina esto". Fuentes judiciales consultadas por este medio aseguran que Conte Grand mantuvo una cordial relación con el ministro de Justicia del gobernador, Julio Alak. Pero tras la crisis de los presos, ese apoyo estaría agotado.



Qué hizo Vidal. La exgobernadora primero tuvo a Conte Grand como secretario Legal y Técnico. Luego lo nombró Procurador tras la salida de María del Carmen Falbo. No fue fácil: recién pudo desplazarla al año de gestión, aunque en agosto del 2016 la entonces jefa de fiscales comenzó los trámites de jubilación. La exfuncionaria había asumido en 2004, cuando gobernaba Felipe Solá. Siempre bajo gobiernos peronistas, no tuvo problema en trabajar para cada mandatario.



La llegada de Vidal rompió ese acuerdo. El desgaste fue similar al que intenta hoy Kicillof: "Creo que tiene un tiempo agotado. Ya cumplió un ciclo en la provincia de Buenos Aires", dijo ni bien asumido el exministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Y marcó algo similar a lo que hoy apunta Teresa García: "Ella tiene un compromiso político con los sectores del peronismo, ha trabajado y militado con Aníbal Fernández".

Por ese entonces, Elisa Carrió se sumó a la embestida política: "El huevo de la serpiente es la procuradora. Ella encubrió también el Triple Crimen de General Rodríguez". La presión fue lenta pero efectiva. Conte Grand asumió formalmente el 28 de diciembre de 2016. Kicillof quiere lograr lo mismo antes de fin de año.

RI/FF