Vidal con el bloque del PRO: "Hay que marcar errores pero también acompañar con ideas"

por Ezequiel Spillman

María Eugenia Vidal sigue activa. En plena pandemia de coronavirus, participó de una reunión vía videoconferencia con todo el bloque del PRO en Diputados y allí pidió sostener la unidad de Juntos por el Cambio, que el Congreso vuelva a funcionar y anticipó que lo viene “es muy complejo”.

La ex gobernadora fue invitada por el jefe del bloque del PRO, y su amigo personal, Cristian Ritondo a una cumbre por Zoom para dar su visión de la coyuntura y atender preguntas. Ya había hecho lo mismo el lunes, pero con su bloque de legisladores bonaerenses. “Es un tiempo de construcción hacia adentro que nos permita mejorar, es un proceso que tenemos que atravesar “, les planteó.

Sobre el trabajo parlamentario, Vidal les expresó: “El Congreso tiene que volver a funcionar, el Poder Legislativo y el Judicial tienen que estar trabajando como lo están haciendo los policías, los médicos. Hay que revisar los DNU de Alberto (Fernández) y seguir de cerca la evolución de la economía para hacer propuestas serias”. Además, destacó: “que nos sentemos en nuestras bancas sería una buena señal para la gente. Pero que se traten todos los proyectos, no sólo los del oficialismo”. También indicó que no cree que sea “un momento para aumentar impuestos”.

Moderada, también pidió “marcar los errores pero acompañar, y tener propuestas concretas”. Según Vidal, “la política no tiene nada para ganar en los próximos meses”. “Como oposición tenemos que administrar la ansiedad y mantener la templanza. Es importante tener una mirada de helicóptero, lo que viene es muy complejo”, amplió.

De los más de 40 diputados que la escuchaban, solo Fernando Iglesias insistió en ser una oposición “más ruidosa” bajo el argumento que temía que haya fugas desde la oposición al oficialismo. Vidal intentó contenerlo, siempre en tono moderado.

“Es muy importante la unidad. Creo en la buena fe de todos los que estamos en este espacio. A mí siempre me van a encontrar buscando un equilibrio porque pienso en el futuro y no en la coyuntura”, les dijo. “La política no tiene nada para ganar en los próximos meses”, opinó la ex mandataria bonaerense.

Macri vuelve a escena: reuniones partidarias, discusión política y papers económicos

La primera del bloque en hablar fue la legisladora Camila Crescimbeni, y luego hicieron lo propio unos quince diputados, entre ellos Carmen Polledo, Omar de Marchi, Victoria Morales Gorleri y Ezequiel Fernández Langan. Cuando Vidal comparó la actual situación social y económica con algunas reminiscencias del 2001, Adriana Cáceres se emocionó recordando las penurias que pasó su familia en esos años de crisis.

A pesar de su espíritu comunicacional, Waldo Wolff, quien es diputado por la Provincia, se mantuvo en silencio durante las casi dos horas que duró la reunión.

Ritondo moderó el encuentro virtual por Zoom. A las once de la mañana en punto Vidal ya estaba conectada, desde su casa, esperando a todo el bloque. La vidalista María Luján Rey no podía conectarse y fue otra vidalista, Mercedes Joury, quien, delante de todo el bloque, tuvo que llamar a su compañera de banca para que ingrese en la aplicación.

En otro tramo del encuentro la ex gobernadora dijo que “se vienen momentos difíciles, hay que estar cerca de la gente y acompañar a nuestros intendentes”. En este punto, les pidió a los diputados nacionales que colaboren para que a los municipios de la oposición nos les falte nada y que lleguen los fondos desde Provincia de Buenos Aires y desde Nación en términos de coparticipación pero también asistencias específicas, como la alimentaria.

En ese sentido, destacó, al igual que había hecho con sus diputados provinciales el lunes pasado, el fondo rotatorio que tiene el ministerio de Desarrollo Social nacional para colaborar con alimentos que compran los intendentes. “Les permite pedir, rendir y volver a pedir”, resaltó. Además, contó que está “en contacto” con el territorio y pidió ayudar a “quienes están en la trinchera”.

También, Vidal apuntó que no existe una dicotomía entre salud y economía. Y agregó: “hay que cuidar la democracia también”. Y añadió que había que aportar ideas y proyectos a un gran acuerdo económico y social cuando haya que salir de la pandemia.

La charla la cerró Ritondo, quien planea una frondosa agenda de videoconferencias con distintos sectores del poder para estas semanas de pandemia.

CP