La Academia Nacional de Derecho manifestó su preocupación por el llamado a “desobedecer” a la Corte

A través de una declaración firmada por su presidente, Juan Carlos Cassagne, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales expresó su preocupación por el respeto a la democracia a raíz del pedido de algunos gobernadores de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. “No es lo mismo el disenso que pueda suscitar la sentencia de un tribunal con el desacato hacia ella”, apunta el texto.

“Vivimos bajo un Estado de Derecho y, por eso, nuestra primordial obligación ciudadana es preservarlo. Parece innecesario recordar que nuestras libertades dependen de ello”, comenzaron y destacaron su “preocupación” cuando “numerosos gobernadores provinciales instan al Presidente de la Nación a que desobedezca un fallo de la Corte Suprema”.

“De más está decir que uno de los pilares del sistema republicano, representativo y federal, es la separación de poderes, que conlleva el respeto y acatamiento a las sentencias de los tribunales”, destacaron y llamaron a “afianzar la justicia”.

"¡Ganamos!": la oposición festejó el giro de Alberto Fernández por la coparticipación



Por otro lado, destacaron que la Corte Suprema de Justicia señaló que muchas veces que “ella ‘[r]epresenta en la esfera de sus atribuciones, la Soberanía Nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el congreso en su potestad de legislar y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones … puede cometer errores. Sus miembros no tienen la pretensión de hallarse investidos con el divino don de la infalibilidad. Pero cualquier Tribunal al que se invista con la facultad de juzgar en último resorte, ha de hallarse en la misma situación, porque no puede concebirse Tribunal alguno que no haya de ser desempeñado por hombres’”.

Por último, lo que representó el eje principal del comunicado es la “conducta de algunos gobernadores” al promover una actitud que va en contra del fallo de la Corte Suprema. “Por todo ello, exhortamos a los Señores Gobernadores a que cesen en sus planteos contrarios a la Constitución y, al propio tiempo, pedimos al Señor Presidente que, en aras de la paz interior y de la estabilidad institucional del país, no obstruya el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyeron.

Alberto Fernández acatará el fallo de la Corte Suprema

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que acatará el fallo de la Corte Suprema respecto a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jueves se había reunido con los gobernadores y dijo que no lo iba a hacer, pero cambió de idea.

Lo hizo a través de un mensaje que publicó en Twitter este lunes 26 de diciembre. "Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", dijo en la red social.

RB CP