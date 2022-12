El dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, habló acerca del fallo de la Corte Suprema, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y manifestó su rechazo. También consideró que confía en que el Tribunal va a "enfriar el tema y pensar en el bien de los argentinos".

¿Cuál es el motivo de tu crítica a la Corte Suprema por el fallo que ordena restaurar los fondos a la ciudad de Buenos Aires?

Este fallo tiene falencias muy groseras, desde el punto de vista jurídico, y atenta contra los intereses de la mayoría de los argentinos, porque afecta a la coparticipación, que es la masa de dinero que tiene el Gobierno para atender los asuntos económicos de todas las provincias argentinas.

Cuando me refiero a falla jurídica, hablo de una sentencia que no está fundada. Esto contradice uno de los principios básicos del Derecho Constitucional moderno, que marca que toda sentencia fundada le garantiza a las partes la posibilidad de accionar en el marco del derecho. También permite poder explicitarle a la sociedad cuáles son los motivos por los cuáles se dictó el fallo.

Desde el punto de vista del sistema democrático, los fallos de la Corte Suprema deberían atacarse. En todo caso, se puede pedir una revisión o recusación. ¿Cómo actuaría el Gobierno en caso de que le rechacen estos pedidos?

Lo ideal sería que esto pueda resolverse antes. Si la Corte fuese sabia, debería aceptar la recusación, el Presidente tiene derecho a apelar. Si la Corte persiste en esta accionar equivocado, el Presidente y los gobernadores resolverán qué es lo que tienen que hacer.

Ahora estamos en un conflicto político y jurídico grave. Quiero creer que la Corte va a poder enfriar el juego y pensar en el bien común de los argentinos.

Me gustaría saber si tenés alguna reflexión del hipotético caso en el cual la Corte Suprema no responda de forma favorable al Gobierno.

Es una sentencia incumplible. Le metieron la mano en el bolsillo a todas las provincias, no fundamentaron el fallo y pretenden que el Gobierno cumpla con un dinero que no tiene. Además, es una medida cautelar que no resuelve la cuestión de fondo, no somos conscientes de la gravedad de los errores que ha cometido la Corte Suprema.

No puede ser que una sentencia de la Corte Suprema sea nula por no estar fundamentada, no hay otro tribunal superior.

Lo dice el Derecho Constitucional. Si los jueces fuesen hombres comprometidos con su cargo, aceptarían la recusación para que este tema lo resuelvan camaristas de distintas jurisdicciones provinciales. La Constitución prevé este tipo de situaciones. El tema es que se aferran a una lucha de poder como si fueran un partido político.

La Corte Suprema resolvió como si fuera Juntos por el Cambio y eso está mal. Pero todos estamos a tiempo de poner esta situación en el lugar que corresponde. Hay medios que mienten descaradamente diciendo que el Gobierno está cometiendo un delito.

