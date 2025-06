La CGT entró en ebullición por las diferencias internas por CFK

La semana de la CGT estuvo teñida por gestos desafiantes de parte de sus actores vinculados al kirchnerismo hacia aquellos que están lejos de Cristina Kirchner. Un combo de gran proporción en un año en el que se elegirán nuevas autoridades en la conducción de la central, en noviembre.

Con la condena de CFK ratificada por la Corte Suprema, los gremios que conviven en la calle Azopardo de línea directa con la titular del Partido Justicialista comenzaron a alentar a viva voz que se convoque a un paro general. Aparecieron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que lidera Abel Furlán en primer plano y que a su vez es el secretario gremial del PJ Nacional. También, La Bancaria, cuyo líder es el diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo y Smata, con Ricardo Pignanelli a la cabeza que tiene cargo en el partido que conduce Kirchner: es el vicepresidente quinto.

Además de una huelga, que no consiguieron porque la mesa chica cegetista no lo consideró pertinente, los sindicalistas K creen conveniente que la cúpula del movimiento obrero debe dar pautas y condiciones de un plan de lucha. Esto significa una serie de manifestaciones a corto y mediano plazo para rechazar lo que consideran la “proscripción” de la exvicepresidenta. Y, al mismo tiempo, mostrar oposición a las políticas que lleva adelante Javier Milei, como el techo paritario del 1% para las negociaciones paritarias y las limitaciones a la huelga que generó el decreto 340/2025 que fue craneado por Federico Sturzenegger. Este grupo cree que la luna de miel del economista terminó y la sociedad va a acompañar medidas de fuerza que encaren.

Si bien Hugo Moyano, la máxima autoridad de Camioneros, ya dio indicios de no querer entrar en conflicto con el Gobierno, de hecho firmó una paritaria en línea con los parámetros oficiales, debajo suyo hay una serie de líderes sindicales que le responden con matices: plantean que es momento de salir a las calles para mostrarle los dientes a la administración libertaria. De manera organizada y sistemática, aclaran. Es una nómina compuesta por Juan Pablo Brey del sindicato aeronáutico Aeronavegantes, un cuadro sindical joven y de muy buena relación con Pablo Moyano. Brey fue noticia el año pasado al ser una de las caras gremiales que resistió la privatización de Aerolíneas Argentinas y reclamó aumentos paritarios ante la negativa del oficialismo.

Graciela Aleñá, de los Trabajadores Viales, es otra dirigente moyanista, también de gran vínculo con Pablo Moyano, que avala el plan de manifestaciones, y alentó la marcha a favor de CFK. Ambos integran el consejo directivo cegetista y encararon muchas huelgas ante los golpes que recibieron los sectores que lideran.

El debate por el plan de lucha aparece en momentos en los que la mesa chica cegetista (conformada por Héctor Daer, Carlos Acuña, Hugo Moyano, Gerardo Martínez, Sergio Romero, José Luis Lingeri, Octavio Argüello y Andrés Rodríguez) está enfrentada a Milei, pero no ve clima para encarar un nuevo paro general. Incluso, ni la situación de Cristina habilitó la discusión de un cese de actividades. Más allá del comunicado a favor de la expresidenta, en la calle Azopardo hubo mucha bronca por las pintadas que aparecieron en la sede reclamando una huelga. Pintadas que, de acuerdo al entorno de un cacique sindical, fueron hechas por el kirchnerismo con el objetivo de presionar y exponer. Lo que generó que el núcleo duro de la CGT haya pegado el faltazo a la sede del PJ el martes y descarte el paro por CFK.

Hay un dato más: Furlán utilizó la semana pasada un streaming para pedir la ampliación de la mesa chica de la central obrera. “No se puede decidir todo entre dos o tres”, desafió el secretario de interior a sus pares y a cinco meses de la elección de autoridades.

“No fue coherente”: la acusación de Yasky

El diputado Hugo Yasky cuestionó la decisión de la CGT de no llamar a movilizar en defensa de la expresidenta Cristina Kirchner tras la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

“La CGT no fue coherente con la decisión de no concurrir”, sentenció en declaraciones a Radio Splendid, al tiempo que destacó a los gremios que movilizaron hacia Plaza de Mayo. En la misma línea, puntualizó: “Fue la ausencia de un sector de la CGT. Hemos visto muchos gremios participando de la convocatoria y muchas regionales de la CGT movilizadas. El hecho de que dieran libertad de acción habla de que la posición de la conducción de no acompañar, no ser parte de esa movilización, no fue expresión del conjunto”.

“Hubo una gran cantidad de gremios de la CGT que sí estuvieron y eso marca que hay dentro de esa central una tensión y distintas miradas”, planteó el secretario general de ATE, y sumó: “Hay una contradicción enorme”.