La Coalición Cívica prepara una denuncia por encubrimiento al presidente Milei en la causa $Libra

El diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció que su partido, la Coalición Cívica, piensa denunciar al fiscal Eduardo Taiano y al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el sobreseimiento que dispuso el viernes de la semana pasada del presidente Javier Milei y de su hermana Karina en la causa $LIBRA. Además acusó a ambos funcionarios de la Justicia de impulsar una maniobra para garantizar la “impunidad y el encubrimiento” del primer mandatario y de su entorno.

"Estamos frente a un operativo y una maniobra judicial para consagrar la impunidad y el encubrimiento de Javier Milei y su entorno. Estamos frente a un fallo vergonzoso de los que muchas veces nos tiene acostumbrado Comodoro Py para garantizar la impunidad", expresó el legislador en declaraciones a radio Rivadavia esta mañana.

Luego redobló sus críticas haciendo mayor hincapié en el desempeño en este caso del fiscal Taiano “que no se animó a apelar el sobreseimiento al enriquecimiento ilícito de los Kirchner en el 2009. El mismo fiscal que tardó más de ocho años en decidir imputar a altos funcionarios por el magnicidio de (el ex fiscal Alberto) Nisman".

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El fallo del caso $LIBRA es un escándalo

Ferraro, quien presidió la comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda $Libra, cuestionó que la investigación avanzara hacia los sobreseimientos sin que los involucrados fueran convocados a prestar declaración indagatoria. Según sostuvo, después de más de un año y medio de trámite todavía existían medidas de prueba pendientes.

Sobre los elementos que había logrado reunir por la comisión parlamentaria, resaltó la información que se consiguió sobre la ruta del dinero, las comunicaciones telefónicas y las actividades previas al lanzamiento de $LIBRA.

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El diputado vinculó esa decisión de no tener en cuenta medidas de prueba con el previo "apartamiento de los querellantes" y aseguró que esa exclusión dejó a los damnificados sin posibilidad de pedir nuevas pruebas o recurrir el fallo. En ese contexto, también remarcó que la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver un planteo sobre la participación de las querellas.

“Tenemos que estar muy atentos a lo que hagan los magistrados de la Cámara de Casación para ver si se restituye una parte de la querella o la totalidad”, sostuvo Ferraro, quien consideró que serán clave los próximos dos días para esa definición.