El fallo del caso $LIBRA es un escándalo

Quiero detenerme en el caso $LIBRA porque los detalles del fallo me parecen realmente escandalosos. El viernes pasado se conoció que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Karina Milei, al presidente Javier Milei y a otras nueve personas involucradas en la causa.

El pedido de sobreseimiento fue realizado por el fiscal Eduardo Taiano. En el expediente había once personas implicadas: el Presidente, Karina Milei y una serie de empresarios y personajes vinculados con el asunto, particularmente Mauricio Novelli y Hayden Davis.

Ahora bien, cuando uno empieza a mirar los detalles del fallo aparecen una serie de cuestiones llamativas. La primera es que no se tomó declaración indagatoria a ninguna persona. Nadie fue convocado a declarar. La segunda es que el juez apartó a los querellantes del caso bajo el argumento de que no tenían derecho a intervenir como tales.

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La tercera es que se dieron por válidos informes remitidos por el propio Gobierno. El fallo señala que de los informes enviados por Presidencia no surgía la existencia de actos administrativos relacionados con la iniciativa $LIBRA. Es decir, se le pidió información al propio ámbito que estaba siendo investigado y esa información fue considerada válida.

Una cuenta privada y pruebas descartadas

La Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, sostuvo además que la cuenta de X desde la cual Milei difundió la criptomoneda era una cuenta privada y no oficial. Por lo tanto, según este criterio, quien promovió el proyecto no habría actuado en su condición de Presidente, sino desde una cuenta personal.

Después aparece otro elemento. La información extraída del celular de Mauricio Novelli fue descartada como prueba con el argumento de que, al haberse filtrado parte de su contenido a la prensa, se había roto la cadena de custodia.

Dentro de ese teléfono había elementos que, según lo que se conoció, merecían al menos ser examinados. Había contratos vinculados con un eventual pago de cinco millones de dólares por el impulso que Milei le habría dado a la criptomoneda. También aparecían siete conversaciones entre Milei y Mauricio Novelli ocurridas minutos antes o minutos después del lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025. Pero esos elementos fueron descartados.

Las preguntas que quedaron sin respuesta

Tampoco se investigó por qué Milei publicó los datos necesarios para comprar la criptomoneda antes de que estuvieran disponibles públicamente. La pregunta es bastante sencilla. ¿Quién le proporcionó esa información? ¿Por qué el Presidente disponía de esos datos antes de que fueran conocidos públicamente?

Tampoco, según plantea el expediente que estamos comentando, se profundizó sobre las visitas de Hayden Davis a la Casa Rosada y su relación con los hermanos Milei.

El Presidente sostuvo que no conocía los detalles del proyecto y que simplemente difundía iniciativas que consideraba interesantes, en este caso bajo la creencia de que $LIBRA serviría para financiar a pequeñas y medianas empresas.

Pero queda otra pregunta todavía más importante: ¿Qué pasó con el dinero?

Según la información mencionada en la causa, miles de personas invirtieron en $LIBRA después de la difusión presidencial. Segundos antes del lanzamiento había personas comprando a valores extremadamente bajos. Minutos después el activo llegó a valer varios dólares y posteriormente se desplomó.

tampoco quedó esclarecido dónde terminaron los fondos obtenidos durante esa operación. Y es muy difícil imaginar que semejante cantidad de personas hubiera ingresado al proyecto sin la difusión que realizó el Presidente.

Novelli o Hayden Davis eran prácticamente desconocidos para el público general. Por lo tanto, la intervención presidencial fue, evidentemente, un elemento central para que mucha gente prestara atención al proyecto.

Los movimientos en el Banco Galicia

Hay todavía otro episodio que tampoco habría sido profundizado. La madre y la hermana de Mauricio Novelli visitaron una sucursal del Banco Galicia en Martínez después del lanzamiento y la caída de $LIBRA.

Según un informe de la División Lavado de Dinero de la Policía Federal, habrían ingresado con bolsos vacíos y se retiraron con bolsos aparentemente cargados luego de acceder a cajas de seguridad. Ese movimiento también aparece entre los elementos que, a su juicio, merecían una investigación más profunda.

Por eso, cuando uno repasa todo el expediente, el panorama resulta bastante extraño:

No hubo declaraciones indagatorias.

Los querellantes fueron apartados.

Se utilizaron como válidos informes provenientes de Presidencia.

La Oficina Anticorrupción sostuvo que Milei había actuado desde una cuenta privada.

La información del teléfono de Novelli fue descartada.

No se profundizó sobre los contratos que mencionaban un eventual pago de cinco millones de dólares.

No se esclareció cómo obtuvo Milei los datos del proyecto antes de su lanzamiento.

Tampoco se profundizó sobre las visitas de Hayden Davis a la Casa Rosada ni sobre el destino final del dinero.

Y tampoco se avanzó sobre los movimientos bancarios vinculados con familiares de Novelli.

Un sobreseimiento que deja demasiadas preguntas

Como el juez apartó a los damnificados que pretendían actuar como querellantes y el fiscal dejó de acusar, finalmente no quedó nadie sosteniendo una imputación. Y la causa terminó cerrándose.

A mí este episodio me recuerda, especialmente por la actuación del fiscal Taiano, al sobreseimiento que en 2009 recibió el matrimonio Kirchner por parte del juez Norberto Oyarbide. En aquel momento Taiano tampoco objetó aquel sobreseimiento.

Por eso me parece que estamos frente a un escándalo importante. Y el escándalo no es solamente la reacción posterior del Presidente al conocer el fallo.Hay algo anterior. El propio fallo. Porque cuando una causa de esta magnitud termina cerrándose sin indagatorias, con los querellantes afuera y con semejante cantidad de preguntas sin responder, me parece inevitable preguntarse si realmente se investigó todo lo que había que investigar.