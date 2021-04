La diputada Paola Vessvessian fue electa presidenta de la Bicameral del Defensor de los Niños

En la primera reunión del año de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de la Nación, la diputada nacional del Frente de Todos, Paola Vessvessian, fue designada este lunes 19 de abril como presidenta en una nueva renovación de autoridades, en una reunión donde faltaron las representantes de la oposición.

El encuentro tuvo carácter constitutivo, y en la elección de autoridades, se eligió a la legisladora de Santa Cruz por decisión unánime de los presentes. Ahora bien, el resto de los cargos de esa comisión se resolverán en una nueva reunión en la que participen también las representantes opositoras.

En tanto, las diputadas y senadoras que impulsaron la nominación de Vessvessian resaltaron, además de su capacidad de trabajo y de articulación de consensos, sus antecedentes como primera Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y responsable de la implementación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. “Con la presidencia de Paola no gana el Frente de Todos, ganamos todos y todas”, expresó la diputada Claudia Bernazza (FdT-Buenos Aires).

💬| @BeatrizMirkinOk: “Por unanimidad la elección de la presidenta de esta Bicameral concluye en @paolavessvess como nueva autoridad en el cargo”.

#UniendoVoces🇦🇷 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) April 19, 2021

Al aceptar el compromiso, la diputada elegida para presidir la bicameral se mostró sorprendida por la nominación, pero aceptó de buen grado. Además, anticipó su disposición a ejercerlo desde una perspectiva plural y federal, observando las distintas realidades de las localidades y las provincias, buscando “construir códigos comunes” y ayudando a estructurar una institucionalidad que sea cuidada y que responda a los derechos de las infancias.

La ausencia de la oposición

Quien remarcó inicialmente la ausencia de las representantes de la oposición fue la senadora Beatriz Mirkin (FdT-Tucumán), que a su vez condujo la reunión, y explicó por qué no había movido el día del encuentro a pesar del pedido de las diputadas de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo y Carmen Polledo: “Yo no elijo la fecha en que tengo la posibilidad de tener Zoom, sino que esta fecha me la da la Secretaría de Comisiones; la posibilidad de tener horario es muy difícil conseguir”.

En esa línea, expresó en relación a las senadoras opositoras Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay que “cuando les planteé si iban a participar las dos senadoras ellas me dijeron que no, que no tienen actividad, pero atendiendo a que no van a participar las diputadas, ellas no van a participar de la reunión”. La tucumana propuso entonces seguir adelante con la reunión: “Tenemos quórum, somos la mitad más uno, somos seis”.

“Ellas viven actuando muy enojosamente, muy políticamente, actuaron dándole indicaciones a la defensora respecto de cómo tenía que hacer respecto del tema de Formosa. Una situación muy difícil en la cual dieron por hecho que las mamás habían sido separadas de sus hijos y que era un problema de carácter internacional, cosa que les reclamé porque pasaron por encima de la comisión. Quieren institucionalizar en la bicameral también una forma de acción política contra los derechos de la niñez”, acusó Mirkin.

El Congreso le negó información a una fundación de los derechos del niño y la Corte Suprema deberá resolverlo

A continuación, Bernazza también se quejó de la ausencia de la oposición y argumentó que “muchísimas veces las reuniones se superponen, no es una novedad”, y que, por tanto, “todos los legisladores y legisladoras estamos acostumbrados a generar acuerdos”, por lo que “la simultaneidad de comisiones no es obstáculo para el funcionamiento”.

Por su parte, María Eugenia Duré (FdT-Tierra del Fuego) también apuntó contra las ausentes: “Me parece que este compromiso que tenemos nosotras como diputadas y senadoras con nuestros niños, niñas y adolescentes hoy no lo estarían teniendo las diputadas de la oposición, o de Cambiemos”.

“A mí me parece que hay un tema de oportunidad y conveniencia. La política de los niños es una política pública y cuando una política pública la queremos hacer política partidaria nos pasa lo que nos está pasando y realmente en vez de fortalecer los derechos de los niños los estamos vulnerando doblemente, por lo cual me parece que no hace a una coherencia política no estar presente hoy en esta bicameral”, reprendió Vessvessian.

CFT/FF