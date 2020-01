Caso Alperovich: denunciaron a otra senadora por encubrimiento agravado

La senadora Beatriz Mirkin fue denunciada este lunes 13 de enero por "encubrimiento agravado" en el marco de la causa contra el ex gobernador tucumano José Alperovich en la que está acusado de abuso sexual por una sobrina.

El abogado Gustavo Morales efectuó la denuncia y aseguró que Mirkin "tomó conocimiento" por parte de la víctima de lo sucedido con Alperovich primero en junio de 2018 y luego en mayo de 2019, antes de concurrir a la Justicia.

"Ella estaba obligada a poner en conocimiento, por lo menos de la Presidencia del Senado, de los comportamientos impúdicos" del entonces senador Alperovich, enfatizó el letrado en declaraciones al canal TN.

Según afirmó Morales, Mirkin le habría contestado a la joven que "aguante hasta después de las elecciones" para presentar su denuncia. "Pero hay algo mucho más grave que le dijo, es que a ella no le sorprendía el comportamiento de Alperovich porque también lo había vivenciado con una secretaria personal de ella cuando era ministra de Desarrollo Social", agregó.

"Existe una estructura de poder perversa en torno a Alperovich", denunció el abogado de la víctima

El abogado habló de un "comportamiento omisivo deliberadamente malicioso de Beatriz Mirkin", y sostuvo que existe "una estructura de poder y perversa en torno a José Alperovich". Al mismo tiempo, este lunes trascendió parte de la denuncia de la sobrina de Alperovich. "Me tocó la cola donde según él me marcaba mal el pantalón y seguidamente me apoyó con su miembro y comenzó a tocarme en contra de mi voluntad y violentamente meterme manos por todos lados, tocándome los senos", sostuvo la chica de 29 años en su denuncia, según consignó TN.



Y también agregó: "Yo le decía que por favor pare, que eso no estaba bien y me besaba y me baboseaba la oreja y el cuello. Yo le pedía que pare y él no se detenía". La denunciante fue licenciada por las autoridades del Senado y cuando se reincorpore ya no trabajará para Mirkin y será destinada a otra repartición de la Cámara alta.

RI/MC