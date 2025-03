La expresidenta dijo que la prohibición estadounidense fue un pedido de Javier Milei

La réplica de Cristina Kirchner al mensaje de Javier Milei que festejó que no pueda ingresar a los Estados Unidos debido a sus causas de corrupción apareció con velocidad y recargando cuestionamientos al líder libertario. La respuesta hizo alusión al escándalo de la criptomoneda $Libra, que el Presidente promocionó desde su red social.

“¿Será por una criptoestafa? Porque, la verdad, no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos”, ironizó la expresidenta.

“¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos”, continuó la líder del peronismo haciendo alusión a escándalos de la vida personal de Trump y su familia.

“Me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45 mil millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones”, se despachó con visible furia, luego de la comunicación del Departamento de Estado.

“CHE Cristina… Fin.”, había posteado Milei junto al comunicado del Departamento de Estado.

“¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al Presidente de la criptoestafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir”, chicaneó CFK augurándole al Presidente argentino una derrota en el 2027.

Además, volvió a poner el foco en el endeudamiento, uno de los temas que la expresidenta considera centrales de la economía argentina.

“P/D: Che… “Economista experto en crecimiento con o sin dinero”… y en criptoestafas… ¡Como te duele lo que te digo, eh!”, lanzó. Es que Milei no venía respondiéndole a Cristina pese a sus duras críticas y la Casa Rosada venía enfocando sus críticas en Axel Kicillof.

“No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo”, le dijo y en esa línea agregó: “A vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump… SE NOTA MUCHO, MILEI!”.

De esa manera, Cristina hizo hincapié en las dificultades que tiene el Gobierno para contener el precio del dólar.

“P/D2: El 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar a EE.UU.”, ironizó sobre el final de su posteo, tomando distancia de la cúpula de la última dictadura militar.

Milei también posteó que Cristina lo había bloqueado. “CHE Cristina...!!!CORRISTE...VLLC!”, con una captura de pantalla que indicaba el bloqueo.

Sin embargo, Cristina había bloqueado al Presidente tiempo atrás.

El Presidente celebró la medida y volvió a confrontar

Javier Milei no perdió tiempo: ni bien se conoció que el gobierno de Estados Unidos le prohibió a Cristina Kirchner ingresar al país norteamericano por sus causas de corrupción, abrió su cuenta de X y le dedicó un posteo citando el mensaje de la sanción. Y parafraseando los comienzos de tuits de la exmandataria que comienzan con “che Milei”.

“Che Cristina. Fin”, fueron las palabras que utilizó el mandatario para compartir la declaración del secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. El libertario, en los últimos meses, había evitado responderle a la titular del Partido Justicialista. Su entorno siempre dijo que las contestaciones a los posteos en los que la figura del peronismo cuestiona la política económica o la honestidad del jefe de Estado no eran necesarias, que una posible respuesta solo beneficiaba a la viralización de Kirchner.

“No nos vamos a dejar correr por Cristina”, había mencionado un colaborador de La Libertad Avanza cuando la expresidenta pidió por X que Milei se traslade a Bahía Blanca para “poner la cara y la billetera” ante la inundación que azot ó a la ciudad. Curiosamente, después de esa intervención en X, Milei se trasladó de forma intempestiva a la localidad para ver de cerca los operativos que estaban llevando adelante su gobierno en sintonía con la administración de Axel Kicillof.

Hubo más gestos del jefe de Estado ante la sanción a Cristina: compartió en su Twitter el mensaje del Foro de Madrid, una organización de dirigentes de derecha de España, en el que se dice que Kirchner “quedó condenada, inhabilitada y ahora sancionada. Las filas del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla rebosan de delincuentes”.

También, las palabras que emitió la embajada de Estados Unidos ante el castigo. Distintas figuras del oficialismo no se quedaron sin reacción y salieron en masa a festejar la noticia. La diputada Lilia Lemoine, quien goza de la confianza del Presidente, escribió en la red social de microblogging: “van a lograr que pongan Disney en Cuba. No, no hay Disney en Cuba”.

Agustín Romo, diputado provincial de LLA y referente de la agrupación juvenil de Las Fuerzas del Cielo, fue otro que celebró la pena que recibió Kirchner al igual que varios miembros libertarios activos en redes sociales, como Leila Gianni, exsubsecretaria de Capital Humano. Mientras que el senador provincial bonaerense Carlos Curestis, un hombre ligado a Sebastián Pareja, el armador del distrito y funcionario nacional, indicó que “ya era hora de que sancionen a una de las principales responsables de llevar a la Argentina al borde del abismo”.

También aparecieron en escena aquellas cuentas que se encargan de replicar los mensajes de Milei. “Vamos Javo, sos el mejor presidente de la historia”, escribió El Trumpista. “Decile chau a Disney”, fue lo que redactó El Viejo Libertario.