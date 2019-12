La Justicia desestimó un nuevo peritaje por la muerte de Nisman

por Cecilia Devanna

El fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación por la muerte del ex titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman, puso ayer en un impasse la polémica que había comenzado horas antes. “No tenemos ningún plan de repetir el peritaje”, sostuvo Taiano a La Nación en referencia al trabajo interdisciplinario de Gendarmería que, en septiembre de 2017, estableció que Nisman había sido víctima de un homicidio. Y así, con esa declaración, el fiscal puso en pausa todas las idas y vueltas que habían comenzado unas horas antes.

Cuando apenas faltan veinte días para el quinto aniversario de la muerte de Nisman, el caso volvió a convertirse en eje de una nueva polémica. El puntapié inicial fue la referencia de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a la pericia de Gendarmería. La titular de la cartera de Seguridad había afirmado el jueves que iban a “revisar el peritaje hecho por Gendarmería sobre la muerte de Nisman”, a lo que agregó que “se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela”.

La mención de Frederic había valido la respuesta de Bullrich, bajo cuya gestión en el Ministerio de Seguridad

se hizo la pericia. La ex ministra consideró que la afirmación de Frederic se trataba de “una orden ilegal” y “un apriete” contra las nuevas autoridades de Gendarmería.“La Constitución dice que nadie puede aceptar cumplir una orden ilegal, así que lo que le debe contestar Gendarmería (a Frederic) es que la orden se la debe dar un juez o un fiscal y que (sus efectivos) no van a aceptar una orden ilegal”, agregó la ex funcionaria.

Bullrich no fue la única que respondió a los dichos de la ministra. La madre del fallecido fiscal pidió, a través de su abogado Pablo Lanusse, que Frederic se abstenga de intervenir en lo referente a la pericia. Pero la de Garfunkel no fue la única parte que se expidió sobre el tema.

Desde su posición, contraria a la anterior, también lo hizo Diego Lagomarsino, quien sostuvo que él viene solicitando que “se revise la pericia de Gendarmería desde antes que se realice la junta”. A lo que agregó que “no solo el Cuerpo Médico Forense no ve signos de accionar homicida, sino que coincide con lo que dice Policía Federal”, en referencia al primer trabajo sobre el caso .

“En foja 53-54 la Policía Federal hace un dibujo de cómo estaba Nisman y lo pone parado de pie disparándose a sí mismo frente al espejo. Nadie habla de eso”, sostuvo Lagomarsino. Al tiempo que afirmó que “el Cuerpo Médico Forense (NdeR: que hizo la autopsia al cuerpo de Nisman), que hace miles de pericias por año, no ‘vio’ entre comillas los golpes que luego vieron (los efectivos de la) Gendarmería”.